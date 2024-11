Basket, B Nazionale: Ruvo vince, San Severo ancora al tappeto

In un match combattuto dal primo all’ultimo possesso, la Pallacanestro Ruvo strappa una vittoria fondamentale contro Piombino, portando a casa i due punti grazie al 65-73 finale. Gara giocata in rincorsa per gli uomini di coach Rajola, capaci comunque di restare in scia fino al sorpasso firmato da Jackson a tre minuti dalla fine. La quinta affermazione di fila consente ai biancazzurri di staccare la Gema Montecatini e di godersi il secondo posto in solitaria nel campionato di Serie B Nazionale.

Ancora una sconfitta, invece, per la Cestistica San Severo. I gialloneri, sempre più ultimi con due punti all’attivo, cedono il passo alla JuveCaserta per 86-76. Non basta un Igbanugo da 32 punti e nove su dieci da tre per evitare la quarta sconfitta consecutiva.

