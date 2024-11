Basket C/M, remuntada epica: Francavilla ribalta Molfetta

Con una remuntada epica, Francavilla ribalta Molfetta sul suo campo e mantiene la vetta della classifica del campionato di Serie C Interregionale maschile. La squadra di coach Caforio ha mostrato attaccamento, coraggio e determinazione incredibili, riuscendo a ribaltare un match che sembrava perso.

Liukko per Madaro, Madaro per Liukko. Il Francavilla parte forte, portandosi sul 2-6, ma la risposta di Molfetta non si fa attendere. Delmas, Mezzina e Chiriatti colpiscono da tre, e la tempesta biancorossa travolge gli ospiti: 13-6. Lillo Leo cerca di tenere in corsa i suoi (15-11), ma Di Donna, protagonista in entrambe le fasi, allunga ancora (19-11). Urso mette una tripla, subito pareggiata da Mezzina: Molfetta non rallenta e chiude il primo quarto avanti 25-16.

Nel secondo quarto, Molfetta continua a dominare, trovando triple e canestri con Delmas e Infante, mentre Francavilla fatica enormemente a trovare tiri puliti. Un parziale devastante di 50-28 per Molfetta sembra chiudere ogni speranza per gli ospiti. Tuttavia, Francavilla non si arrende: coach Caforio prova a mescolare le carte inserendo il giovane Bianco, che lo ripaga con una tripla. Un break biancazzurro accorcia il divario a 50-35, ma Infante riporta Molfetta avanti 54-35 alla fine del primo tempo.

Negli spogliatoi, la situazione appare disperata, ma il Francavilla rientra con un altro spirito. Eletto e Floreani lanciano la rimonta, portando gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio. La difesa biancazzurra si fa impenetrabile, mentre Liukko e compagni trovano canestri pesanti, culminando nel sorpasso sul 60-63. Molfetta è in grande difficoltà, e il parziale di 20-0 per Francavilla fa sprofondare i padroni di casa.

Negli ultimi minuti, Molfetta tenta la rimonta con Sasso, Delmas e Infante, ma Francavilla resiste con cuore e grinta. Lillo e Liukko, protagonisti assoluti, sigillano la vittoria per 76-81, regalando ai biancazzurri una storica impresa su un campo difficilissimo.

Pall. Molfetta – Basket Francavilla 1963 76-81 (25-16, 27-19, 8-24, 16-22)

Pall. Molfetta: Suraci, Scarpone 5, Costa ne, Delmas 22, Chiriatti 4, Sasso 5, Didonna 9, Patimo, Korasteljov, Mongelli ne, Infante 21, Mezzina 10. Coach: Gesmundo.

Basket Francavilla 1963: Madaro 2, Pesare ne, Bianco 6, Floreani 16, Nikolov, Leo 19, Urso 8, Eletto 6, Manigrasso, Liukko 24. Coach: Caforio

