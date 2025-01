Basket C/M, impresa Clean Up Molfetta: ko la capolista Lecce

La Clean Up Molfetta firma l’impresa: nel quindicesimo turno del campionato di Serie C interregionale, i biancorossi superano La Scuola di Basket Lecce, capolista del girone e reduce da nove vittorie consecutive, con il punteggio di 70-64. Una vittoria prestigiosa, la seconda in una settimana, che proietta la squadra di coach Gesmundo a quota 18 punti, consolidando il quarto posto.

A trascinare i molfettesi è un incontenibile Infante, assoluto protagonista della serata con 30 punti e 9 rimbalzi. La Clean Up, nonostante le assenze di Delmas e Scarpone, parte forte e domina fin dalle prime battute, chiudendo il primo tempo avanti 40-27. Nel terzo quarto i salentini rientrano fino al pareggio, ma nel momento decisivo i padroni di casa ritrovano ritmo e lucidità, trascinati da Infante e dalla difesa. La tripla di Suraci nel finale mette al sicuro il successo.

«Era importante vincere contro una squadra così forte, nonostante le difficoltà di questa settimana – ha dichiarato coach Gesmundo –. Abbiamo mostrato carattere e lottato fino alla fine. Ora puntiamo a salire ancora in classifica».

Clean Up Molfetta – A.S.D. La Scuola di Basket Lecce 70-64

S.S.D. Clean Up Molfetta: Suraci 8, Scarpone n.e., Costa n.e., Delmas n.e., Chiriatti 8, Sasso 8, Didonna 6, Patimo, Mongelli, Infante30, Sciangalepore, Mezzina 10. Allenatore: Gesmundo.

A.S.D. La Scuola di Basket Lecce: Murrone n.e., Ingrosso 9, Capoccia, Esposito, Renna 2, Mocavero 13, Laudisa 12, Vidakovic 10, Kaabets n.e., Dosic 18. Allenatore: Michelutti.

Arbitri: Serra (Brindisi) e Conte (San Pietro Vernotico).

Parziali: 23-17, 40-27, 52-45, 70-64.

