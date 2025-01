Basket B2/M, Virtus Molfetta: dal CJ Taranto arriva Matteo Giovara

Un nuovo tassello va a impreziosire il roster della DAI Optical Virtus Basket Molfetta. La società biancoazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Giovara, 29 anni, Guardia di 190 cm originaria di Chivasso, proveniente dal CUS Jonico Taranto, dove si è distinto come uno dei migliori realizzatori del campionato con una media di 16,5 punti a partita.

Giovara, cresciuto cestisticamente a Casale Monferrato, ha completato il percorso nelle giovanili piemontesi prima di approdare per la prima volta in Puglia nella stagione 2017/18, giocando in C Silver con il CUS Jonico Taranto. Dopo un’esperienza con la NBB Mazzano, è tornato in Puglia con la Nuova Matteotti Corato e quest’anno ha affrontato il salto in Serie B interregionale, sempre con il CUS Jonico.

Giocatore tecnico, dotato di ottima visione di gioco e grande capacità realizzativa, Giovara porterà qualità al team guidato da coach Enrico Fabbri. Indosserà la maglia numero 3 ed è pronto all’esordio con la Virtus, che punta a innalzare ulteriormente il proprio livello competitivo.

La società molfettese ha espresso gratitudine al CUS Jonico Taranto, nella persona del presidente Cosenza, e all’agenzia Step Forward Management per aver reso possibile il trasferimento.

