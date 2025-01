Basket B/F, Dinamo Taranto, reazione e vittoria: battuta la Magnolia Campobasso

Dopo un inizio di anno difficile, segnato da due sconfitte consecutive contro Stabia e Marigliano, la Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto si è rialzata con una prova convincente nel match contro La Molisana Magnolia Campobasso. La squadra tarantina, guidata dal nuovo tecnico Gianpaolo Amatori, ha superato nettamente le avversarie con il punteggio di 79-43 (parziali: 17-17, 38-30, 55-35), tornando a sorridere di fronte al pubblico del PalaMazzola.

L’obiettivo della vigilia era chiaro: dimenticare gli scivoloni recenti, adattarsi al cambio tecnico e rilanciare la corsa verso il girone Gold, con lo sguardo già rivolto al recupero della quarta giornata di ritorno, previsto per mercoledì 22 gennaio in trasferta contro Battipaglia. La reazione tanto attesa è arrivata, insieme a una prestazione solida, coronata da quattro giocatrici in doppia cifra. Sugli scudi Chiara Mastrototaro, top scorer del match con 25 punti.

Equilibrio e sorpasso nel primo tempo

La partita inizia con un sostanziale equilibrio. Dopo quattro minuti, il punteggio è di 6-5, con Taranto a segno grazie a Smajic, Smaliuk e Mastrototaro. Tra le ospiti, Alessandra Tateo si distingue con due triple importanti, compresa quella del momentaneo 10-10. Le ioniche, pur prive di Andrea Iob per problemi fisici, si dimostrano combattive e reattive, come richiesto dal nuovo coach. Tuttavia, Campobasso riesce a chiudere il primo quarto in parità (17-17), sfruttando alcune distrazioni della difesa tarantina.

Nel secondo quarto, Taranto cambia marcia. Erika Martelli, su assist della capitana Gismondi, firma il sorpasso, mentre Molino e Mastrototaro consolidano il vantaggio. Una tripla di Azzurra Giuliani riporta Campobasso a un solo punto di distanza (26-27), ma le padrone di casa rispondono prontamente. Prima Molino dalla lunetta, poi Mastrototaro da tre punti spostano l’inerzia del match, consentendo alle ioniche di chiudere il primo tempo sul 38-30, grazie anche al canestro allo scadere di Smajic.

Secondo tempo dominato dalle tarantine

Nel terzo quarto, Taranto prende il controllo definitivo della gara. Il vantaggio tocca la doppia cifra grazie a Giorgia Cascione, mentre Campobasso prova a rientrare con tiri da tre punti che, però, mancano di precisione. Al contrario, Mastrototaro continua a essere implacabile, trascinando la sua squadra verso il +20 alla fine del periodo (55-35).

Nell’ultimo quarto, la Dinamo consolida il risultato, migliorando la fluidità della manovra e mantenendo le ospiti a distanza di sicurezza. Coach Amatori chiede attenzione fino all’ultimo secondo, e le sue giocatrici rispondono presente, toccando il massimo vantaggio di +38 (79-41) prima dell’ultimo canestro inutile di Campobasso.

Un passo avanti, ma serve continuità

La vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia per la Nuovi Orizzonti Taranto, che chiude così nel migliore dei modi l’ultima partita interna della prima fase del campionato di Serie B. Tuttavia, per mantenere il quarto posto in classifica, sarà necessario ripetersi nel match contro Battipaglia, decisivo per l’accesso al girone Gold.

Tabellino

Taranto: Smaliuk 14, Mastrototaro 25, Smajic 12, Cascione 2, Martelli 9, Molino 15, Gismondi 2, Gobbi, Mitrotti, Marazita n.e., Saponaro n.e., Manco n.e. (All. Amatori).

Campobasso: Felicita, Moffa, Tateo 13, Fatica, Grande 7, Padulo 7, Costato 7, Di Quinzio 2, Giuliani 3, Giulivi, F. Mastrototaro 4, Altavilla (All. Diotallevi).

