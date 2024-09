Basket C/M, Clean Up Molfetta vince il trofeo ‘Francesco Valente’

Continua l’avvicinamento a suon di amichevoli – due vittorie e una sconfitta – della Clean Up Molfetta al campionato regionale di Serie C interregionale, ai nastri di partenza il prossimo 6 ottobre.

Nel weekend di test amichevoli, sabato sera, la squadra di Gesmundo ha perso di sole tre lunghezze (85-82) sul campo dell’Adria Bari: 18-14, 34-45, 66-59 e 85-82 i parziali di un confronto deciso da una tripla al fotofinish. Quattro, in totale, gli atleti in doppia cifra: Chiriatti (17), Infante (16), Mezzina (15) e Delmas (14).

«A Bari – ha commentato a fine gara il tecnico molfettese -, abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto nel secondo e nel quarto quarto, quando abbiamo avuto un buon ritmo e durezza mentale. Sono contento di quanto fatto – ha fatto ancora Gesmundo -, ma dobbiamo ancora migliorare e limare alcune cose che ovviamente non sono ancora al top».

Ventiquattrore più tardi, invece, sul parquet del PalaPoli, la Clean Up Molfetta ha battuto 46-22 la Virtus Corato, risultato che insieme al successo sui cugini della Junior Pallacanestro Molfetta (46-22), ha consegnato ai biancorossi la settima edizione del triangolare intitolato alla memoria di Francesco Valente.

I molfettesi, dunque, hanno vinto entrambe le gare e hanno portato a casa il primo trofeo stagionale. Seconda classificata la Junior Pallacanestro Molfetta, terza la Virtus Corato. Ieri, nella domenica della manifestazione organizzata dal club diretto dal presidente Solimini, il tecnico Gesmundo ha dato ampio minutaggio ai giovani biancorossi – Costa, Sasso, Patimo, Mongelli e Sciangalepore su tutti – «i quali si impegnano al massimo e provano a farsi trovare sempre pronti quando sono chiamati in causa», ha detto. «A volte avviene, a volte no, ma l’importante – ha concluso il coach molfettese – è che in settimana continuino a dare sempre il 101%».

