Basket A2/M, Gruppo Editoriale Distante media partner della Valtur Brindisi

Valtur Brindisi e Gruppo Editoriale Distante comunicano congiuntamente il rinnovo partnership per la stagione sportiva 2024/25, in qualità di media partner per il campionato di Serie A2.

Uno sforzo editoriale di grande importanza e supporto alla società biancoazzurra, da diversi anni protagonista della pallacanestro brindisina sulle frequenze di Antenna Sud, al fine di garantire ai tifosi e appassionati della pallacanestro le emozioni di una lunga e impegnativa regular season di trentotto giornate.

L’emettente mediatica di riferimento della Valtur Brindisi per la prossima stagione sportiva sarà Teleregione, visibile sul canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in streaming sul proprio sito www.teleregionecolor.com.

Il Gruppo Editoriale Distante produrrà le partite interne in diretta esclusiva su LNP Pass, piattaforma che consentirà la visione di tutte le partite di Serie A2 su sottoscrizione di abbonamento annuale, e trasmetterà la differita di tutte le partite disputate dalla Valtur Brindisi in casa e in trasferta su Teleregione, esclusivamente sul digitale terrestre, pochi minuti dopo dal termine delle stesse.

Interviste, approfondimenti e focus settimanali verranno trattati nell’appuntamento fisso del lunedì sera ‘Zona Basket’, la trasmissione in onda in prima serata su Teleregione condotta da Antonio Celeste con la collaborazione di Francesco Guadalupi.

Collaborazione e impegno a sostegno della Stella del Sud: Valtur Brindisi & Gruppo Editoriale Distante insieme per una stagione ricca di nuove sfide.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author