Basket C/M, Clean Up Molfetta: si ferma la serie positiva esterna

Si interrompe a quattro la striscia di vittorie esterne della Clean Up Molfetta nel campionato di Serie C Interregionale. I biancorossi, imbattuti fuori casa dal 12 ottobre scorso, cedono alla Rossotono Mesagne, terza in classifica, nell’ultima giornata del girone d’andata. La sfida si chiude con il punteggio di 84-78, complice l’assenza dell’infortunato Delmas e una prestazione insufficiente dalla lunetta (5/12). Non bastano i 45 punti combinati della coppia Infante-Mezzina e i 16 di Suraci per evitare il secondo stop esterno stagionale. Molfetta chiude comunque la prima parte di stagione al sesto posto, in piena zona play-off, in compagnia del Monteroni.

La partita

Coach Gesmundo, privo di Delmas, schiera Scarpone, Didonna, Mezzina, Chiriatti e Infante. L’avvio sorride agli ospiti, che grazie a Infante e alle triple di Mezzina chiudono il primo quarto avanti 28-31. Nel secondo periodo, però, la Rossotono cambia ritmo: trascinata da Stella (27 punti) e Kalan (24 punti), ribalta il risultato sfruttando anche qualche errore di troppo dei molfettesi. All’intervallo lungo Mesagne è avanti 50-41.

Nel terzo quarto, Molfetta accusa la maggiore intensità difensiva degli avversari, che raggiungono il massimo vantaggio sul +15 (72-57). I biancorossi tentano la rimonta nell’ultimo periodo, riavvicinandosi fino al -2 (76-74) grazie a Suraci e Didonna. Tuttavia, i padroni di casa restano lucidi nei minuti finali e chiudono la gara con un 4/6 ai liberi, fissando il punteggio sull’84-78.

Le dichiarazioni

«L’assenza di Delmas si è fatta sentire, ma la squadra ha comunque giocato con personalità contro un avversario di livello», ha dichiarato coach Gesmundo a fine gara. «Ci è mancata un po’ di malizia nei momenti chiave per portare a casa la vittoria».

Rossotono Mesagne – S.S.D. Clean Up Molfetta 84-78

Rossotono Mesagne: Stella 27, Piscitelli 6, Qittane 10, Mucenieks, Kalan 24, De Ninno n.e., Berdychevskyi, Oboichuk 2, Meroza, Carriero, Mazzullo 1, Maralossou 14. Allenatore: Olive.

Clean Up Molfetta: Suraci 16, Scarpone 2, Costa n.e., Delmas n.e., Chiriatti 6, Sasso, Didonna 9, Patimo n.e., Mongelli, Infante 23, Sciangalepore n.e., Mezzina 22. Allenatore: Gesmundo.

Arbitri: Agresta (Brindisi) e Loglisci (Gravina in Puglia).

Parziali: 28-31; 50-41; 68-55; 84-78.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author