Basket C/M, Clean Up Molfetta: prova di maturità con la capolista

La Clean Up Molfetta è attesa alla prova di maturità contro la Valentino PV Scouter Castellaneta, capolista del girone pugliese e lucano di Serie C interregionale. A caricare l’ambiente è Tommaso Mongelli, guardia biancorossa classe 2007, protagonista nell’ultima vittoria a Foggia con 9 punti in 12 minuti di gioco.

«La vittoria di domenica scorsa è stata fondamentale per il nostro percorso – ha dichiarato Mongelli –. Nonostante il -14 del primo tempo, siamo riusciti a reagire e ribaltare una gara difficile su un campo ostico». Con la sicurezza di un veterano, il 17enne cresciuto nel vivaio Ballers ha fatto la differenza sul parquet, dimostrando grande personalità: «Ho solo cercato di ripagare la fiducia di coach Gesmundo».

Dopo tre vittorie consecutive, inclusa quella decisiva al PalaRusso, la squadra di coach Solimini, sesta in classifica e a sei punti dalla vetta, affronterà domenica 8 dicembre al PalaPoli una vera corazzata. Castellaneta, infatti, vanta un roster di prim’ordine, guidato dalla guardia lituana Staselis (24.9 punti di media), dall’ala argentina Migliori (17.4 punti) e dal play nigeriano Ojo (10.2 punti). Una sfida che richiederà il massimo impegno, come sottolinea lo stesso Mongelli: «Contro una big del campionato serve un Molfetta concentrato. Daremo il massimo per aiutare la squadra e dimostrare di poter competere a questi livelli».

Il match, valido per la decima giornata di andata, inizierà alle 20.30 e sarà visibile in diretta sul canale YouTube del club. Apertura cancelli alle 19.30, biglietti a 3 euro. La Clean Up Molfetta è pronta a lottare con determinazione per continuare la sua striscia positiva.

