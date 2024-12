Basket B2/M, Lions Bisceglie sfidano Termoli: obiettivo doppia cifra

I Lions Bisceglie, reduci da cinque vittorie consecutive, scendono in campo domenica 8 dicembre alle ore 18 al PalaSabetta di Termoli, per la tredicesima giornata del girone G di Serie B2. La squadra di coach Fabio Saputo punta a toccare quota dieci successi stagionali, proseguendo il momento positivo.

I NERAZZURRI

Buone notizie per i Lions: il capitano Marcelo Dip è pienamente recuperato, mentre Gabriele Di Camillo, assente nell’ultimo match contro Taranto per un lieve infortunio muscolare, dovrebbe tornare a disposizione. La gara con Termoli inaugura una fase cruciale per Rodriguez e compagni, che affronteranno le squadre di alta classifica con l’obiettivo di migliorare il rendimento e raccogliere punti preziosi in vista della seconda fase. Ridurre i momenti di calo e aumentare l’intensità difensiva sarà fondamentale per consolidare le prestazioni.

GLI AVVERSARI

Allenata dall’ex Gigi Marinelli, Termoli occupa il sesto posto in classifica con sette vittorie e cinque sconfitte. La squadra molisana vanta un attacco guidato dal lituano Simas Raupys (18.7 punti di media), affiancato dal centro Obinna Nwokoye (16.8 punti e 4.8 rimbalzi) e dal giovane Antonio Matera (12 punti). Il roster è stato ulteriormente rinforzato con l’arrivo del lungo Dino Bocevski. In casa, Termoli ha ottenuto quattro successi su sei partite. All’andata, i Lions vinsero a Molfetta 77-73 in una gara combattuta.

ARBITRI E COPERTURA MEDIA

Il match sarà arbitrato da Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Mattia Mandato di San Nicola la Strada. Non è prevista trasmissione in diretta streaming, ma punteggi e statistiche saranno disponibili per gli abbonati sull’app Fip Stats. I canali social dei Lions offriranno aggiornamenti live e contenuti esclusivi, mentre highlights e approfondimenti saranno pubblicati sul sito ufficiale e le piattaforme digitali del club.

