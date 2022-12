Basket C/F: Esame Lecce per la Nuovi Orizzonti Taranto

Condividi su...

Con il ritorno alla vittoria in casa contro la Mar.Lu Basket Bari, la Nuovi Orizzonti Taranto è carica per proseguire sulla via tracciata nelle prime giornate di campionato. Domenica alle ore 11, l’avversario di turno e La Scuola di Basket Lecce, un avversario solido quanto ostico allo stesso tempo, che ospita al PalaVentura di Lecce le ragazze di coach Orlando.

Il momento del team rossoblu ionico, viene narrato dall’esperta Debora Palmisano: “Sabato scorso è stato importante vincere per raggiungere determinati obiettivi che ci siamo prefissati. Eravamo un po’ contratte inizialmente, poi siamo riuscite a portare a casa la vittoria. Non era facile riprendersi dopo la sconfitta con la Pink Bari, ma ci siamo impegnate al massimo.”

Ora c’è La Scuola di Basket Lecce… “Contro di noi tutte le squadre sono agguerrite. Cercheremo di vincere con il cuore. In un campionato è determinante lo spogliatoio per fare bene e noi abbiamo lavorato per stare bene e poi ci vuole la società che sta operando più che bene”.

Dirigeranno l’incontro i signori Daniele Serra di Brindisi e Serena Polimeno di Sigliano Cavour (Lecce). Palla a due alle ore 11 di domenica 11 dicembre al Palazzetto Ventura di Lecce.