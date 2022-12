Basket: Dopo ko di Mesagne, scontro diretto con Mola per Corato

Condividi su...

Occasione sprecata per i ragazzi di coach Patella che falliscono la possibilità di centrare la terza vittoria consecutiva e di agganciare il quarto posto: al PalaDeFrancesco di Mesagne finisce 76-55 a favore dei padroni di casa. Coach Romano sceglie per il suo quintetto Angelini, Hazners, Taddeo, Gallo e l’ex Ranitovic. Coach Patella risponde con Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas. Approccio alla gara da grande squadra per la NMC che si porta subito sul 10-0 e, trascinata da Gatta, Paulauskas e Giovara, chiude il primo quarto sul 20-9. Dopo un primo quarto sottotono, Mesagne decide di iscriversi alla partita e, grazie ad un parziale di 14-2 costruito da Taddeo e Hazners nella parte centrale del secondo quarto, va all’intervallo lungo sul 35-34. Nel terzo quarto Corato si scioglie come neve al sole e la compagine gialloblu non perdona: Angelici e Hazners sono una sentenza dai 6.75, Ranitovic fa la voce grossa sotto canestro e il break mortifero di 13-0 consente a Mesagne di chiudere il terzo quarto avanti di 22: 63-41. L’ultimo periodo si gioca solo per le statistiche con Corato che si aggiudica il quarto (14-13), ma è solo una magra consolazione: finisce 76-55 per Mesagne.

Tuttavia il calendario può essere un alleato della Nuova Matteotti Corato: infatti sabato al PalaLosito arriva il Mola New Basket per la 10°giornata del campionato di Serie C Gold ed è l’occasione giusta per riscattare il ko di Mesagne. La compagine allenata da coach Gabriele Castellitto, occupa il quinto posto a quota 10 punti (ma con la gara di Altamura da recuperare) assieme proprio alla NMC e a Molfetta, e nella scorsa giornata di campionato ha battuto Castellaneta con il punteggio di 85-66. Nelle file della formazione biancoblu, che in trasferta ha uno score di 2 vittorie e 1 sconfitta, sono ben quattro i giocatori in doppia cifra di punti di media a partita: si tratta del 32enne ala piccola argentina Franco Amigo (15.3 punti), del 28enne play argentino Santiago Di Lascio (11.3 punti), del centro classe 1988 Luigi Brunetti (14.1 punti) e della guardia ex Molfetta classe 1998 Andrea Calisi (11.0 punti). Appuntamento a sabato alle ore 19.00 al PalaLosito. La partita sarà arbitrata dai signori Gaetano Settembre di Gravina e Daniele Serra di Brindisi.

NEW VIRTUS MESAGNE – NUOVA MATTEOTTI CORATO 76 – 55

MESAGNE: Bellanova n.e., Gualano, Pellecchia n.e., Ranitovic 18, Risolo 2, Angelini 16, Crovace 5, Pennetta, Gallo 2, Hazners 26, Zullo, Taddeo 7. Coach: Romano.

CORATO: Altieri 2, D’Imperio, Gatta 9, Olocco 3, Paulauskas 16, Razic 5, Chornohrytskyi 3, Giovara 9, Baldin 3, N.Markovic 3, L.Markovic 2, Bojang n.e. Coach: Patella.

Parziali: 9-20; 35-34; 63-41; 76-55

Arbitri: De Carlo di Lequile e Laterza di Mola.