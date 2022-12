Basket: NM Corato, prima sconfitta stagionale al PalaLosito

Condividi su...

Prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del PalaLosito per i ragazzi di coach Patella che, dopo un match all’insegna dell’equilibrio per oltre tre quarti, crollano negli ultimi 10 minuti di gioco: Mola si aggiudica l’anticipo della decima giornata di campionato con il punteggio di 61-76. I padroni di casa schierano dal primo minuto Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas. Dall’altra parte coach Castellitto risponde con Dilascio, Calisi, Amigo, Preite e Brunetti.

Il primo canestro della partita porta la firma di Paulauskas a cui risponde Mola con un parziale di 8-0 costruito da Dilascio, Preite e Brunetti. Corato tenta la scossa grazie ai timbri di Razic e Giovara ma gli ospiti reagiscono con il duo Brunetti – Amigo (8-17). La formazione di coach Patella sfodera una prestazione da grande squadra nell’ultimo scorcio del primo quarto e, con un break di 10-0 siglato da Razic e Gatta, si porta avanti nel punteggio (18-17), prima che una bomba a fil di sirena realizzata da Stimolo non permetta ai suoi di chiudere i primi 10 minuti in vantaggio: 18-20 al 10’.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Chornohrytskyi che è seguita dai canestri di Brunetti e Di Diomede (21-24). Regna l’equilibrio in questa fase della partita con nessuna delle due squadre che riesce ad impadronirsi del match: la posta in palio è altissima e le due compagini danno vita a momenti di grande intensità e agonismo in entrambe le metà campo. Da una parte Gatta con ben otto punti consecutivi e dall’altra Amigo e Calisi sono i protagonisti (36-37) ma nell’ultima azione del quarto è Razic a prendersi la scena: tripla dall’alto coefficiente di difficoltà e NMC avanti all’intervallo lungo sul 39-37.

All’uscita dagli spogliatoi Mola prova a cambiare il copione della partita con un break di 6-0 firmato da Brunetti e Calisi ma Corato è brava a ricacciare indietro i tentativi di fuga degli ospiti grazie a Paulauskas e Giovara (46-45).

Il terzo quarto è ben interpretato da ambo le parti che rendono ancora più indecifrabile l’esito della partita. Gli uomini di coach Castellitto trovano la via del canestro con Dilascio, Amigo e Di Diomede ma i quattro punti consecutivi di capitan Gatta consentono ai bianco-blu di rimanere attaccati alla partita e di chiudere il quarto sul -1: 52-53 al 30’. I Patella boys non approcciano nel migliore dei modi l’ultimo periodo di gioco e gli ospiti piazzano un parziale mortifero di 9-0 con Didonna e Amigo. Giovara, con un canestro dai 6.75, e le schiacciate di Paulauskas provano a suonare la carica per la NMC dopo quasi 4 minuti di astinenza in zona offensiva ma sono solo un’illusione: Corato commette diversi errori in attacco e Mola ha il merito di approfittare delle difficoltà coratine piazzando un altro parziale di 8-0, con Dilascio, Amigo e Brunetti sugli scudi, che chiude definitivamente la partita e condanna i padroni di casa alla seconda sconfitta consecutiva.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – MOLA NEW BASKET 61 – 76

CORATO: Altieri n.e., D’Imperio n.e., Gatta 16, Olocco 4, Paulauskas 13, Razic 18, Chornohrytskyi 3, Giovara 7, Baldin, N.Markovic, L.Markovic, Bojang n.e. Coach: Patella.

MOLA: Stimolo 5, Di Diomede 4, Didonna 2, Amigo 20, Dilascio 12, Preite 6, Brunetti 17, Calisi 10, Dar.Lepore n.e., Dan.Lepore n.e., Pinto n.e., Ardito n.e. Coach: Castellitto.

Parziali: 18-20; 39-37; 52-53; 61-76?

Arbitri: Settembre di Gravina e Serra di Brindisi.

Uscito per 5 falli: Chornohrytskyi.