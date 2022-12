Basket B/M: CJ Taranto espugna Pescara e cala il tris di vittorie

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il CJ Basket Taranto si impone con autorità 74-47 al PalaElettra per contro il Pescara Basket 2.0 nella dodicesima giornata di serie B Old Wild West girone D. I rossoblu hanno fatto valere la differenza di classifica con gli abruzzesi patendo solo i primi possessi (sotto 12-2) per poi scatenarsi da metà primo quarto fino all’intervallo. Terza vittoria di fila in 8 giorni per il CJ Basket che ha anche ritrovato Giamarco Conte dopo un mese. Sette punti per il capitano con ben 4 uomini in doppia cifra, Diego Corral mvp con 18 punti davanti ai 12 di Villa, 11 di Cena e Bruno. Ha flirtato di nuovo con la doppia cifra Sampieri, fermo a 9, come al solito sostanzioso l’apporto di Piccoli, confermato nello starting five, e il contributo di D’Agnano con minuti nel finale e un bell’assist anche per il giovane tarantino Liace.

Coach Olive conferma il quintetto “alto” delle ultime uscite con Piccoli, Corral e Cena dall’inizio con Villa e Bruno. Coach Cova risponde con l’ex Grosso, Fasciocco, Capitanelli, Maralossou e Del Sole.

Inizio shock per Taranto che resta un po’ sul bus fuori al palazzetto e prende dalla palla a due un break abbastanza pesante di 10-2. Dapprima 5-0 firmato da Del Sole e Maralossou, in mezzo il canestro di Cena, ma poi altro 5-0 da Del Sole e Fasciocco. Coach Olive ne ha abbastanza e chiama timeout per chiedere ai suoi di entrare in partita. Detto, fatto: Taranto inizia a difendere come sa, Villa suona la sveglia in attacco con una tripla, Corral attacca il canestro e porta a casa falli e punti dalla lunetta per poi armare la mano di Cena che poi si mette in proprio: segna, subisce fallo e realizza il tiro libero supplementare completando la rimonta. Controbreak di 13-2 per il CJ che va 15-12 con ciliegina sulla torta di Tato Bruno e stavolta il timeout è di coach Cova. Pescara torna a segnare nel finale di quarto con la tripla del pari a 15 di Fasciocco prima del canestro di Corral per il 15-17.

Il CJ Taranto nel frattempo ha riabbracciato finalmente dopo un mese capitan Conte che coach Olive ha gettato nella mischia. Intanto i 5 punti in fila di Tato Bruno riaprono un altro break in favore dei rossoblu che sarà ampio quanto tutto il 2° quarto. Partecipano al banchetto anche il neoentrato Sampieri e Piccoli per il +10. Altro timeout per coach Cova che con l’ex Grosso riesce a fermare un altro parziale ospite ma non l’inerzia della partita. Villa va di tripla, Sampieri va per il +16. Grosso è l’unico che dà segnali di reazione per i padroni di casa ma il duo argentino Corral-Cena ribadisce la superiorità di Taranto che va sul 38-23 all’intervallo con un break di 21-8 nel quarto.

Pescara rientra agguerrita dalla pausa lunga decisa a riaprire la partita, o almeno provarci. Capitanelli e Grosso piazzano un break di 4-0. Taranto, un po’ come all’inizio, tarda a entrare in partita e proprio come nel 1°quarto ci vuole una tripla di Villa per svegliare i bioritmi rossoblu. E da questo momento la partita si può dire chiusa. Tato Bruno riscrive il +16 ma è quando capitan Conte infila la tripla che lo riporta in tabellino che la domenica CJ diventa davvero speciale. Sul +19 Taranto scala un po’ di marce, Pescara torna a fare partita pari piazzando un paio di triple con Maralossou e Masciopinto limando un po’ il punteggio che alla fine del 3° quarto dice CJ Basket avanti 52-37.

All’inizio dell’ultimo quarto Taranto decide di chiudere i conti e lo fa con due canestri di Cena e Conte ma soprattutto lasciando a bocca asciutta Pescara per 4 lunghi minuti. Poi sale in cattedra Diego Corral che infila 7 punti consecutivi mettendo il punto esclamativo con la tripla del +26. L’ultimo ad arrendersi tra i padroni di casa è Maralossou mentre coach Olive concede maggiore spazio e minuti ai suoi under D’Agnano, Sampieri e Liace oltre Piccoli, a segno, e Conte che continua a togliere un po’ di ruggine. Under che, nel garbage time, non sfigurano, anzi, con tanto di tripla costruita sull’asse Liace to Sampieri.

Il CJ Basket torna così a Taranto forte della terza vittoria in una settimana rilanciando alla grande la propria classifica. Adesso all’orizzonte l’ultima fatica di questo 2022 davvero intenso, domenica prossima al Tursport sarà derby con Monopoli. MEDIA – Su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it la differita streaming in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

PESCARA BK 2.0 – CJ BASKET TARANTO 47-74

Pescara Bk 2.0: Constantin Maralossou 11 (1/3, 2/8), Andrea Grosso 10 (2/7, 1/4), Leonardo Del sole 9 (2/10, 1/4), Domenico Fasciocco 8 (1/1, 2/8), Loris Masciopinto 5 (1/4, 1/3), Andrea Capitanelli 4 (2/7, 0/5), Baye Modo seye 0 (0/0, 0/0), Manolo Perella 0 (0/0, 0/1), Seraphin Kadijvidi boussoukna 0 (0/0, 0/0), Alberto Del prete 0 (0/0, 0/0), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Davide Pucci 0 (0/0, 0/0). All. Cova.

CJ Basket Taranto: Diego Corral 18 (6/10, 1/4), Francesco Villa 12 (1/3, 3/7), Enzo damian Cena 11 (5/7, 0/3), Santiago Bruno 11 (4/8, 1/5), Luca Sampieri 9 (3/3, 1/1), Gianmarco Conte 7 (2/6, 1/4), Marcello Piccoli 6 (3/5, 0/4), Francesco D’agnano 0 (0/0, 0/1), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Arbitri: Matteo Paglialunga di Fabriano (AN) e Valeria Lanciotti di Porto San Giorgio (FM).Parziali: 15-17, 8-21, 14-14, 10-22. STAT TA – Tiri liberi: 5 / 9 – Rimbalzi: 42 9 + 33 (Francesco Villa, Santiago Bruno 9) – Assist: 13 (Diego Corral, Santiago Bruno 3). STAT PE – Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Andrea Grosso 9) – Assist: 7 (Andrea Grosso, Andrea Capitanelli 3). (Comunicato stampa)