Basket B2/M, Virtus Molfetta: vittoria netta sul CJ Taranto

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta inaugura il 2025 con una vittoria schiacciante in trasferta contro il CJ Taranto, imponendosi 67-94 in una gara quasi mai in discussione. Nonostante un avvio difficile e un’intensità di gioco non eccelsa, i biancoazzurri di coach Fabbri hanno trovato un protagonista assoluto in Shawn Gulley, autore di 40 punti (38 secondo gli arbitri).

L’inizio di gara è complicato per la Virtus, che resta a secco nei primi quattro minuti permettendo ai padroni di casa di portarsi sul 7-0. È capitan Sirakov a rompere il ghiaccio con una tripla che riaccende la squadra. Filtness e Jankovic riportano i biancoazzurri in parità sul 9-9, mentre Balladino firma il primo vantaggio con un’altra tripla. Il primo quarto si chiude sul 16-21 per la Virtus.

Nel secondo quarto Taranto tenta di reagire, avvicinandosi fino al 21-23, ma la Virtus risponde con Gulley, Bergamo e Natalini, allungando fino al 34-44 grazie a una tripla sulla sirena di Jankovic.

Il secondo tempo vede Taranto tentare di riaprire la partita, ma la Virtus, ben organizzata e letale in attacco, mantiene saldamente il controllo. Le triple di Gulley e i canestri di Bertoni consolidano il vantaggio, chiudendo il terzo quarto sul 53-61.

Nell’ultimo periodo, i biancoazzurri dilagano. Sirakov e Gulley continuano a segnare, mentre Natalini realizza un canestro che chiude definitivamente i giochi. Il match si conclude con un netto 67-94.

La Virtus, dopo la sconfitta contro il Canusium, rilancia così le proprie ambizioni in chiave playoff. Decisivo sarà il prossimo incontro al Pala Poli contro Termoli.

CJ Taranto-Virtus Molfetta 67-94 (16-21; 34-44; 53-61; 67-94)

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Filtness 8, Bertoni 13, Bergamo 4, Natalini 12, Gulley 38, Jankovic 6, Balladino 3, Sirakov 10. All. Fabbri.

CJ Taranto: Giovara 12, Gigante 6, Facciolà 22, Montanaro 3, Salerno 4, Amorelli 20. All. Mineo.

