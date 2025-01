Basket B/F, altra sconfitta per Taranto: playoff ancora alla portata

Non inizia nel migliore dei modi il 2025 per la Nuovi Orizzonti, che al PalaMazzola incassa una sconfitta contro il Basket Femminile Stabia per 64-70 (12-19, 31-34, 53-43). La gara, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B, ha visto le ragazze di coach Caricasole mancare l’appuntamento con la vittoria nonostante un buon vantaggio nell’ultimo quarto.

Gara in salita e finale amaro

Le tarantine, prive della play Kolyandrova, partono contratte e lasciano spazio alle avversarie, precise soprattutto dalla lunga distanza. Dopo un avvio dominato dallo Stabia (6-16 al 7’), Taranto trova la reazione nel secondo quarto: la tripla di Mastrototaro e i punti di Smaliuk e Iob riportano il punteggio in equilibrio. All’intervallo lungo, però, le ospiti conservano un vantaggio minimo (31-34) grazie alla tripla di Palma Manna.

Rimonta incompiuta

Nel terzo quarto Taranto cresce: Martelli e Mastrototaro trascinano la squadra, che tocca il massimo vantaggio di +10 (53-43). Tuttavia, nell’ultimo quarto le padrone di casa calano, subendo il ritorno dello Stabia. Le triple di Iozzino e i canestri di Infante e Festinese ribaltano la situazione. A tre minuti dal termine, la gara è in bilico (60-60), ma due errori di Iob e la precisione delle ospiti dalla lunetta chiudono la partita in favore dello Stabia.

Sguardo ai playoff

Con questa sconfitta, la quinta su nove partite, la Nuovi Orizzonti vede complicarsi la corsa al quarto posto, ma nulla è ancora compromesso. Le ioniche proveranno a rifarsi domenica 12 gennaio in casa della New Cap Marigliano, già battuta all’andata.

