Basket A2/M: Brindisi soffre, ma vince trascinata da super Allen

La Valtur Brindisi ha vissuto momenti di grande apprensione nella sfida contro la Libertas Livorno, risolta solo nei minuti finali dopo oltre mezz’ora di difficoltà. La partita, equilibrata fino all’ultimo quarto, si è conclusa con il punteggio di 80-75 grazie a un miglioramento delle percentuali ai tiri liberi e alla grinta mostrata sotto canestro. Protagonista assoluto Allen, autore di 34 punti, mentre il rientro di De Vico non ha inciso come sperato. Positivo invece Del Cadia, che si conferma il pivot più in forma del roster di coach Bucchi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author