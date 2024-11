Basket B2/M, Virtus Molfetta: una reazione col Benevento per rilanciarsi

La storia della Virtus insegna che superare i momenti più difficili è possibile grazie a impegno, sacrificio e dedizione. Proprio quest’ultima qualità è stata al centro delle richieste della società biancoazzurra, che in settimana ha chiesto a giocatori e staff tecnico un immediato cambio di rotta dopo le due sconfitte consecutive che hanno segnato un momento delicato in campionato.

La chance per il riscatto arriva sabato 16 novembre alle ore 18, quando la Virtus affronterà in trasferta la Miwa Cestistica Benevento al Palazzetto Miwa, in una gara valida per il campionato di Serie B Interregionale.

La sconfitta subita al Pala Poli contro Bisceglie, con ben 98 punti incassati, ha rappresentato un duro colpo per i ragazzi di coach Enrico Fabbri. La difesa, in particolare, è stata il punto debole, lasciando ampi spazi agli avversari per andare a segno. Un confronto tra staff tecnico e giocatori ha portato a un’intensa settimana di lavoro per correggere le imprecisioni mostrate sia contro Bisceglie che nel precedente match di Termoli.

Alessio Natalini, intervistato prima della partita, ha sottolineato l’importanza di reagire: «Contro Bisceglie non è mancata l’intensità, ma abbiamo commesso troppi errori su situazioni preparate in allenamento. Stiamo lavorando per essere più costanti e solidi, soprattutto in fase difensiva. Ora dobbiamo essere mentalmente e fisicamente duri, uniti e determinati a dare tutto in campo».

La Miwa Cestistica Benevento, allenata da coach Parrillo, ha collezionato tre vittorie e cinque sconfitte, accumulando sei punti in classifica, due in meno della Virtus. Il roster sannita è un mix di esperienza e gioventù: spiccano il centro Ndour, uno dei migliori rimbalzisti del torneo, e il playmaker Murolo, leader e miglior realizzatore della squadra. Al loro fianco, giocatori di valore come Ordine, Iommelli e Rianna, affiancati da giovani talenti come Bongiovanni, Castellitto e Miraglia.

Con un’efficacia del 47,3% nei tiri da 2 punti e del 25,3% da 3 punti, oltre a una media di 42,5 rimbalzi totali a partita, Benevento rappresenta un avversario ostico. Per la Virtus, sarà fondamentale ritrovare solidità difensiva e compattezza di squadra per portare a casa un risultato positivo e invertire il trend negativo.

