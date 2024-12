Basket B2/M, Nardò: Matteo Mecacci debutta a Milano

L’avventura di Matteo Mecacci sulla panchina di HDL Nardò Basket inizia domani, con la delicata trasferta a Milano contro Wegreenit Urania, uno dei due anticipi della 17ª giornata del campionato di Serie A2. Il coach senese, con poche sedute di allenamento alle spalle, dovrà iniziare a plasmare una squadra capace di rispecchiare la sua visione tecnica, affrontando la quinta forza del torneo (10 vittorie e 6 sconfitte).

Urania, guidata dal giovane tecnico Marco Cardani, ha alternato ottime prestazioni a qualche calo, posizionandosi appena dietro le big come Rimini, Udine, Cantù e Cividale. I Wildcats vantano una media di 77.9 punti segnati e 74.7 subiti per partita e possono contare sul talento di Alessandro Gentile (18.9 punti di media), vero lusso per la categoria. Accanto a lui, veterani come Giddy Potts, Andrea Amato (ex Nardò e leader negli assist), e Lorenzo Maspero, protagonista con il Toro nella scorsa stagione. Nel reparto lunghi spiccano Gianmarco Leggio (51.9% da tre), Ike Udanoh (9.3 rimbalzi di media) e Giordano Pagani.

Le parole di Castellitto e Woodson

Alla vigilia del match, l’assistant coach di Nardò, Gabriele Castellitto, analizza gli avversari: “Milano è una squadra versatile, capace di esplorare diverse soluzioni grazie alle qualità fisiche e tecniche dei suoi giocatori. Gentile è il fulcro del loro gioco, ma attorno a lui ci sono elementi di talento e due stranieri di alto livello come Potts e Udanoh. Per noi sarà l’inizio di un nuovo percorso tecnico e faremo del nostro meglio per mettere Milano in difficoltà”.

Ottimismo anche nelle parole di Avery Woodson, leader offensivo del Nardò: “Le mie sensazioni sono positive. Stiamo lavorando per assimilare i nuovi concetti del coach e affrontare le sfide con l’energia giusta. Milano è forte, ma siamo pronti a competere ad alto livello”.

Fischio d’inizio alle 20:30

Wegreenit Urania Milano-HDL Nardò si disputerà domani, sabato 21 dicembre, all’Allianz-Cloud Palalido di Milano, con palla a due fissata per le 20:30. Designati come arbitri Mauro Moretti (Marsciano), Chiara Maschietto (Casale sul Sile) e Giovanni Roca (Avellino). Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati, mentre Radio Centrale offrirà la cronaca su www.radiocentrale.net.

