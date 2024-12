Basket B2/M, la Virtus Molfetta torna a vincere in trasferta

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta riparte con determinazione e conquista un’importante vittoria in trasferta contro la New Basket Mola, riscattando lo stop subito contro l’Adria Bari. Al Pala Pinto, i biancoazzurri si impongono per 61-68 in una partita avvincente e combattuta fino all’ultimo quarto, lasciando il pubblico col fiato sospeso.

Nonostante l’assenza del capitano Georgi Sirakov, uscito per infortunio nei minuti iniziali, la Virtus ha mostrato compattezza e carattere, gestendo al meglio una gara in cui il risultato è rimasto in equilibrio per lunghi tratti, con ben otto parità nel corso del match.

La cronaca del match

Il primo quarto si chiude in perfetto equilibrio (16-16), ma è nel secondo periodo che la Virtus prende il comando, accumulando un vantaggio di otto punti e andando al riposo sul 31-38. Al rientro dagli spogliatoi, il Mola reagisce con un parziale di 7-0, accorciando le distanze e rendendo il terzo quarto ancora più incerto, ma il Molfetta riesce a mantenere il controllo (45-49).

Nell’ultimo quarto, i padroni di casa tentano il tutto per tutto, ma trovano una difesa biancoazzurra solida e precisa, capace di sfruttare ogni occasione per chiudere il match. Decisivo nel finale Filippo Bertoni, autore di una prestazione brillante.

Obiettivo chiusura in bellezza

Con questa vittoria, la Virtus consolida la propria posizione in classifica e si avvicina all’obiettivo stagionale minimo. Ora l’attenzione è rivolta al prossimo impegno casalingo: domenica, al Pala Poli, arriva il Canusium per una sfida da affrontare con grinta e determinazione.

New Basket Mola-DAI Optical Virtus Basket Molfetta 61-68

Parziali

1° quarto: 16-16

2° quarto: 31-38

3° quarto: 45-49

4° quarto: 61-68

Virtus Molfetta: Seck ne, Filtness 6, Bertoni 11, Savoia ne, Jankovic 11, Natalini 11, D’Apice 9, Gulley 13, Balladino 5, Sirakov 2.

New Basket Mola: Berardi 14, Tanzi 11, Laffitte 10, Messina 6, D’Agnano 4, Setti 2, Prunotto 6, Burt 6.

