Basket B2/M, Lions Bisceglie-Corato: derby storico al Palasport di Ruvo

È una stagione di prime volte per i Lions Bisceglie, che domenica 17 novembre affronteranno il Corato al Palasport di Ruvo, nuovo teatro per le gare interne del team nerazzurro. Questo derby, valido per la 9a giornata del Girone G di Serie B2, sarà il 32° confronto in campionato tra le due storiche rivali. Il bilancio complessivo sorride a Bisceglie, con 17 vittorie contro le 14 di Corato, di cui 11 successi in casa su 16 incontri.

Tra i precedenti, spicca quello del 30 dicembre 2018, quando, per l’indisponibilità del PalaLosito, il match si giocò a Ruvo, con Corato padrone di casa. In quell’occasione, i Lions prevalsero di misura (80-81). Ora, però, conterà solo il presente: la palla a due è fissata per le 18, con l’obiettivo di conquistare due punti preziosi.

Il momento dei Lions

Guidati da coach Fabio Saputo, i Lions arrivano con fiducia dopo la convincente vittoria contro la Virtus Molfetta, mostrando un attacco paziente ed efficace. Un ulteriore passo avanti in fase difensiva potrebbe essere decisivo per alimentare le ambizioni della squadra. Fondamentale sarà il contributo di tutti i giocatori e il supporto del pubblico.

Gli avversari

Nonostante un record di 2-6, il Corato, allenato dal tecnico argentino Juan Manuel Gattone, è in crescita. L’innesto del playmaker Nicolò Basile ha rafforzato una rosa già competitiva, guidata dall’eccezionale Guido Mariani (22.6 punti di media, secondo miglior realizzatore del campionato) e dai giovani promettenti come Matej Petrovic, Simone Giovinazzo, Nikola Nonkovic e Stipe Jelic.

Modalità di accesso e copertura

Il costo del biglietto è di 5 euro, con ingresso gratuito per i minori di 18 anni e i tesserati del settore giovanile. La gara non sarà trasmessa in diretta, ma aggiornamenti saranno disponibili sui canali social dei Lions e, al termine, sul sito ufficiale.

Gli arbitri

A dirigere l’incontro saranno Lino Laveneziana di Monopoli e Giacomo Tornese di Monteroni, affiancati dagli ufficiali di campo Anna Dioguardi, Antonio Rosucci, Rosa Laricchia e Michele Ventura.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket, in un derby che promette emozioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author