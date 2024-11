Basket C/M, esame Fasano per Molfetta: Mezzina, ‘Non possiamo sbagliare’

La Clean Up Molfetta, in cerca della seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie C interregionale, si prepara ad affrontare il Fasano in un match casalingo che si preannuncia cruciale. Domenica sera al PalaPoli, i biancorossi dovranno confermare i progressi mostrati nel derby vinto contro Trani. «Ci faremo trovare pronti e concentrati per dare continuità al nostro percorso nel torneo», ha dichiarato Davide Mezzina, uno dei protagonisti della vittoria per 48-74 nel derby.

«È stata una partita che sapevamo non sarebbe stata semplice – ha spiegato l’ala piccola molfettese –, ma siamo riusciti a cambiare marcia nel secondo tempo e a portare a casa i due punti. Dopo il passo falso contro Francavilla, era importante dare un segnale». La vittoria di Trani ha rappresentato un momento di svolta per il sodalizio guidato dal presidente Solimini.

Il ritorno di Mezzina

Classe 2003 e secondo colpo del mercato estivo, Mezzina è tornato a vestire la maglia della Clean Up, trovandosi subito a suo agio. «Mi sento molto bene in biancorosso. Conosco già l’ambiente e credo che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento. Sono fiducioso che possiamo ancora esprimere tutto il nostro potenziale».

L’avversario e l’appuntamento

La Blu Vigilanza Fasano, decima in classifica, arriva al match dopo il turno di riposo e con alcuni giocatori chiave da tenere d’occhio: Musa (27.4 punti di media), Imsandt (23.4), Raicevic e Giuliani. Mezzina non ha dubbi sull’importanza della gara: «Non possiamo sbagliare».

La palla a due è fissata per domenica 16 novembre alle ore 19.00. L’ingresso al PalaPoli sarà consentito dalle ore 18.00 (biglietto: 3 euro) e il match sarà visibile in diretta sul canale YouTube del club.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author