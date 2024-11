Basket C/M, Nuova Matteotti Corato vuol spezzare il digiuno di vittorie

Domenica 17 novembre, alle ore 18:00, la Nuova Matteotti Corato torna in campo al PalaLosito per affrontare la GAW Assi Brindisi nella settima giornata del campionato di Serie C Interregionale. I padroni di casa, reduci dalla cocente sconfitta al fotofinish contro Potenza, cercano di interrompere una striscia negativa che dura ormai da oltre un mese.

La formazione brindisina, attualmente nona in classifica con 4 punti (2 vittorie e 4 sconfitte), si presenta con un profilo intrigante: il secondo miglior attacco del campionato (506 punti segnati, media 84.3) ma la peggior difesa (511 punti subiti, media 85.2). Tra i protagonisti del roster biancorosso spiccano giovani di talento come Davide Buttiglione, ala piccola classe 2006 con una media di 23 punti a partita, e giocatori di grande esperienza e intensità come la guardia lituana Darius Kibildis (media 22 punti) e il 23enne Gabriele Polifemo (18.7 punti a partita).

Brindisi arriva a Corato dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima subita sul parquet del PalaMelfi contro Castellaneta (70-74). La sfida sarà arbitrata dai signori Spano di Sannicandro di Bari e Loglisci di Gravina in Puglia.

Per la Nuova Matteotti Corato, il match rappresenta un’occasione cruciale per rilanciarsi davanti al proprio pubblico e tornare a sorridere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author