Basket B2/M: inizia con una sconfitta il campionato del Monopoli

Inizia con una sconfitta il campionato della Manelli Basket Monopoli, che cede all’Air Basket Termoli con il punteggio di 80-70. Al “PalaSabetta” i padroni di casa conducono il match fin dalle prime battute, resistendo anche al tentativo finale di rimonta da parte dei monopolitani.

La partita parte in salita per la squadra di Paternoster, che subisce un parziale iniziale di 9-0. Il primo canestro della stagione per Monopoli arriva dopo 2 minuti e 37 secondi, firmato da Aguzzoli. Nonostante gli sforzi, la squadra resta a distanza e chiude il primo quarto sul 18-12 per Termoli. Anche il secondo quarto segue la stessa linea, con i molisani che continuano a dominare grazie a un Raupys in grande forma, autore di 17 punti nei primi 14 minuti. Si va all’intervallo lungo sul 40-26 per i padroni di casa.

Nel terzo quarto, Termoli mantiene sempre il vantaggio in doppia cifra, con Monopoli che solo nell’ultima parte del periodo riesce a riportarsi sotto di 9 punti grazie a Laquintana. Nell’ultimo quarto, i pugliesi tentano la rimonta: una tripla di Calisi porta il punteggio sul 70-64 a meno di tre minuti dalla fine, ma una tripla di Caresta spegne le speranze della Manelli, che chiude la gara sull’80-70.

Ora, la squadra monopolitana è attesa dall’esordio casalingo contro Mola, domenica 6 ottobre alle 18 presso la tensostruttura di via Amleto Pesce.

Tabellino

Air Basket Termoli-Manelli Basket Monopoli 80-70 (18-12; 40-26; 60-51; 80-70)

Air Basket Termoli: Cherubini 14, Obinna 17, Caresta 18, Raupys 24, Grimaldi 5.

Manelli Basket Monopoli: Aguzzoli 7, Laquintana 21, Spatti 11, Calisi 10, Preira 13.

