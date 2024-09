Basket A2/M: Pesaro vince, ma Nardò mostra segnali incoraggianti

Pesaro si impone senza troppi problemi in casa dell’HDL Nardò nella prima partita del campionato di Serie A2, ma i padroni di casa lasciano intravedere sprazzi di gioco che fanno ben sperare per il futuro. La sfida, sulla carta quasi impari, vede la piccola Nardò fronteggiare una delle squadre più accreditate per la promozione, quella che fu la gloriosa Scavolini.

L’incontro segue un copione chiaro: un inizio sorprendente dei granata, seguito da un lungo monologo della squadra marchigiana. Tuttavia, il Nardò paga alcune ingenuità che si rivelano decisive contro un avversario di alto livello.

Il quintetto iniziale della stagione 2024/2025 vede in campo Woodson, Mouaha, Stewart Jr., Ebeling e Iannuzzi. L’avvio è fulminante, con Nardò che si porta avanti grazie al calore del pubblico quasi sold-out. Pesaro, però, non si scompone e, guidata dal talento di Zanotti, riprende rapidamente il controllo del match, chiudendo la prima frazione in svantaggio di soli 4 punti (16-12).

Nel secondo quarto, la difesa di Nardò regge, ma l’attacco fatica, e Pesaro ne approfitta per piazzare un parziale che porta i marchigiani sul +12. All’intervallo, il divario si allarga fino al 27-45, un risultato pesante per i pugliesi.

Nel terzo quarto, Nardò prova a reagire con un Woodson in grande spolvero, ma Pesaro continua a colpire con precisione, mantenendo il vantaggio sui 20 punti (55-75). Nonostante lo svantaggio, Nardò non molla e nell’ultimo quarto, spinta da Mouaha e Stewart Jr., riesce a ridurre il distacco a soli 10 punti, rendendo gli ultimi minuti della partita carichi di tensione.

Alla fine, però, Pesaro resiste e chiude l’incontro con il punteggio di 78-86. Per Nardò, nonostante la sconfitta, si intravedono segnali positivi su cui costruire il futuro. La squadra dovrà subito ritrovare energie per la prossima sfida, mercoledì contro Udine.

