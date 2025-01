Basket B2/M, Dinamo Brindisi ko in una serata complicata

La Dinamo Brindisi cede al PalaZumbo contro la Dai Optical Virtus Molfetta, che si impone 62-71 nella decima giornata di ritorno, penultima della stagione regolare. Una gara complicata per i padroni di casa, penalizzati dalle basse percentuali al tiro, soprattutto dalla lunga distanza (4/23), mentre gli ospiti hanno fatto la differenza con un 35% da tre punti.

Coach Cristofaro schiera Stonkus, Datuowei, Beltadze, Di Ianni e Pulli nello starting five, ma l’inizio è tutto a favore della Virtus, che apre con un 6-0 costringendo la Dinamo a inseguire. Dopo un avvio difficile, Brindisi si sblocca con Stonkus e Di Ianni, ma Sirakov guida i suoi al 16-18 di fine primo quarto. Nel secondo periodo, Molfetta accelera e con Gulley si porta sul +9 (27-36 al 17’), ma Greco dalla panchina risponde con 5 punti consecutivi, permettendo ai suoi di rientrare fino al 32-37 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Dinamo trova il primo vantaggio sul 42-41 con le triple di Stonkus e Calò, ma la Virtus reagisce subito con Sirakov e chiude il terzo periodo avanti 48-56. Nell’ultimo quarto, gli ospiti allungano fino al massimo vantaggio (51-66), prima che un break personale di Beltadze riporti Brindisi a -6 (60-66) a un minuto dalla fine. Tuttavia, la precisione dalla lunetta della Virtus spegne ogni speranza brindisina, consegnando la vittoria ai baresi.

La Dinamo tornerà in campo domenica 2 febbraio in trasferta contro il Basket Corato per l’ultima gara della stagione regolare, prima della seconda fase del campionato.

Dinamo Brindisi – Dai Optical Virtus Molfetta 62-71

(16-18, 32-37, 48-56, 62-71)

Dinamo Brindisi: Greco 5, Montanile, Urbonas 3, Datuowei 7, Pulli 2, Stonkus 15, Calò 5, Di Ianni 12, Beltadze 13, Taurisano – All. Cristofaro.

Virtus Molfetta: Giovara 3, Filtness 10, Bertoni 8, Bergamo 2, Savoia, Seck, Natalini 7, D’Apice, Gulley 24, Jankovic, Balladino 2, Sirakov 15 – All. Fabbri.

Arbitri: Amatori (Brindisi), Tornese (Monteroni di Lecce).

