Basket B2/M, CJ Taranto: al PalaMazzola passa l’Adria Bari

Il CJ Basket Taranto esce sconfitto dal parquet del PalaMazzola contro la Tecnoeleva Adria Bari con un netto 61-94 nel turno infrasettimanale valido per la 21ª giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone G). Un risultato che era già scritto prima della palla a due, ma che non cancella la prestazione encomiabile della giovanissima squadra rossoblù, capace di lottare a testa alta contro un avversario più esperto.

Senza due pedine fondamentali come Gigante e Salerno, il coach Mineo ha affidato le redini del match a un gruppo infarcito di giovani della Virtus Taranto. E proprio i ragazzi hanno risposto con cuore e determinazione, riuscendo persino a impensierire Bari con un secondo quarto da applausi: sotto di 20 punti, il CJ ha piazzato un incredibile parziale di 17-0, riaprendo momentaneamente la partita.

Tra i protagonisti, spiccano i soliti Facciolà (24 punti) e Amorelli (21), affiancati da un’agguerrita schiera di under, tutti andati a referto. Mirabile, in particolare, ha sfiorato la doppia cifra con 8 punti e si è messo in luce con una prestazione di grande carattere.

La gara ha visto Taranto partire con coraggio, trascinata dall’entusiasmo iniziale. Facciolà e Amorelli hanno tenuto in partita i rossoblù, ma l’esperienza di Callara e Traore ha permesso a Bari di allungare nel primo quarto (13-25). Poi, la reazione d’orgoglio: spinti da una difesa aggressiva e dal talento dei giovani, i padroni di casa hanno rimontato fino al -3 (30-33), prima che l’Adria riprendesse il controllo, chiudendo il primo tempo sul 30-38.

Al rientro dagli spogliatoi, Bari ha accelerato con Preite e Anibaldi, ma Taranto ha continuato a lottare con due triple di Mirabile e le giocate di Amorelli. Tuttavia, gli ospiti hanno mantenuto alta l’intensità, allungando definitivamente nel terzo quarto (43-71) e gestendo il vantaggio fino alla sirena finale.

Nonostante il passivo, il CJ Basket Taranto ha dimostrato carattere e spirito di sacrificio, elementi che saranno fondamentali nella fase successiva del campionato. Domenica, a Termoli, i rossoblù chiuderanno la prima fase della stagione con un’altra sfida da affrontare con lo stesso cuore.

CJ TARANTO-TECNOELEVA BARI 61-94

CJ Basket Taranto: Petraroli, Voltasio, Cito, Facciolà 24, Casalino 2, Minelli, Sarli ne, Montanaro 4, Bitetti 2, Sannelli, Amorelli 21, Mirabile 8. All. Mineo.

Tecnoeleva Adria Bari: Guerrieri 3, Pelucchini, Traore 11, Mele 7, Diomede 2, Squicciarini 2, Lupo 2, Callara 15, Preite 7, Anibaldi 26, Tartamella 19. All. Console.

Arbitri: Laveneziana Lino di Monopoli (BA) e Galieri Davide di Termoli (CB).

