Basket B2/M, Virtus Molfetta: vittoria pesante nel turno infrasettimanale

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta supera l’ostacolo Brindisi con una prova di carattere e determinazione, imponendosi per 62-71 al Palazumbo. Una vittoria fondamentale nella corsa ai Play-in Gold, ottenuta respingendo il tentativo di rimonta dei salentini nel terzo quarto.

Primo tempo: Virtus subito avanti

L’avvio di gara sorride a Molfetta, che con Filtness e Sirakov firma un primo parziale di 0-6. Brindisi reagisce, riportandosi a -1 (8-9), ma la Virtus mantiene il vantaggio con le triple di Sirakov e Natalini. Sul finale del primo quarto arriva anche la firma di Gulley, che chiude il parziale sul 16-18.

Nella seconda frazione, lo statunitense continua a colpire da tre punti, portando Molfetta sul 18-23. La Virtus mostra solidità in difesa e precisione in attacco, con Giovara che trova la sua prima tripla in biancoazzurro. Brindisi, però, non molla e riduce lo svantaggio andando all’intervallo sul 32-37.

Terzo quarto: la rimonta di Brindisi e la risposta Virtus

La ripresa si apre con il tentativo di rimonta dei padroni di casa, che prima si avvicinano sul 39-39 e poi trovano il primo e unico vantaggio della gara. Ma la Virtus non si scompone: Bertoni e Sirakov rimettono subito le cose a posto, mentre Gulley chiude il quarto con una tripla che vale il 48-56.

Ultimo quarto: Virtus in controllo

Brindisi accusa il colpo e cala d’intensità, permettendo a Molfetta di allungare fino al 51-64 grazie ai liberi di Filtness e alla tripla del +13 di Gulley. Negli ultimi istanti, i salentini provano un ultimo assalto, riducendo il distacco a -6, ma ci pensa ancora Filtness a chiudere i conti sul definitivo 62-71.

Con questo successo, la Virtus si rilancia nella corsa ai Play-in Gold e si prepara all’ultima sfida della regular season contro Monopoli, per cui la società invita i tifosi a riempire il Pala Poli e spingere la squadra verso l’obiettivo.

Dinamo Basket Brindisi-DAI Optical Virtus Basket Molfetta 62-71

(1° quarto: 16-18; 2° quarto: 32-37; 3° quarto: 48-56; 4° quarto: 62-71)

Virtus Molfetta: Gulley 24, Sirakov 15, Filtness 10, Bertoni 8, Natalini 7, Giovara 3, Balladino 2, Bergamo 2, Jankovic 0, Savoia ne, D’Apice ne, Seck ne. All. Fabbri.

Dinamo Brindisi: Beltadze 13, Stonkys 15, Greco 10, Ianni 12, Datuowei 7, Calò 5, Urbonas 3, Pulli 2, Montanile ne, Delvecchio ne, Taurisano ne. All. Cristofaro.

