Basket B2/M, CJ Taranto sconfitto anche a Molfetta

Un buon inizio e una prima metà di gara positiva non bastano al CJ Basket Taranto, che cede alla Dai Optival Virtus Molfetta per 82-60 nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G. Nonostante i 21 punti del capitano Salerno e le prestazioni solide di Giovara e Facciolà, Taranto non riesce a invertire il trend negativo di questo avvio di stagione. Tuttavia, ci sono segnali incoraggianti nei primi 15 minuti, con un Bitetti che si fa valere nonostante qualche acciacco.

Coach Fabbri schiera in campo Bertoni, l’ex rossoblù Sirakov, Natalini, Gulley e Filtness, mentre coach Orlando conferma lo starting five con Amorelli, Invidia, Salerno, Facciolà e Giovara. Molfetta parte forte con un 4-0, mentre Taranto fatica ad entrare in partita e segna i primi punti solo dopo 3 minuti con Facciolà in contropiede. Un tap-in di Giovara porta il primo vantaggio rossoblù, ma Molfetta risponde con le triple di Natalini e Jankovic, chiudendo il primo quarto sul 14-18 grazie ai 9 punti consecutivi di capitan Salerno.

Nel secondo quarto, Bitetti si distingue con sei punti di fila, portando Taranto sul 17-25. Ma la reazione di Molfetta, guidata da Sirakov e Gulley, ribalta il risultato con un break di 11-0. Il CJ Basket Taranto riesce a recuperare con Giovara e Salerno, ma un altro break dei padroni di casa porta Molfetta avanti 38-34 all’intervallo.

Nel terzo quarto, Molfetta allunga, mentre Taranto fatica a trovare il canestro. Un break dei locali spinge il punteggio sul 59-44, con Taranto che prova a reagire grazie alla tripla di Invidia e a un 5-0 di Facciolà. Nel quarto periodo, il CJ accorcia a -13, ma le due triple di Gulley chiudono definitivamente il match, che termina 82-60.

Il CJ Basket Taranto tornerà in campo al PalaMazzola contro Corato nella settima giornata, con un possibile rinvio dell’incontro da domenica 3 a martedì 5 novembre alle ore 21.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author