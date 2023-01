Basket B/M: Ruvo ci mette il cuore, Juvecaserta ko

La difesa verace della Tecnoswitch Ruvo, la volontà della Juvecaserta di non mollare mai sono solo alcune delle componenti che hanno reso intensa e spettacolare la sfida della prima giornata di ritorno tra i ruvesi e i campani.

Vittoria della Tecnoswitch che, con il punteggio di 62-56, tiene ancorato in alto il nome della città, radicato al primo posto della graduatoria. Il tutto prima della parantesi di Coppa Italia, atteso dall’intero ambiente, di mercoledì prossimo quando Ruvo e Faenza torneranno a guardarsi da vicino.

Primi venti minuti di intensità fisica notevole: parte meglio la squadra ospite che raggiunge il + 5 quasi a ridosso della sirena che sancisce la chiusura del primo quarto. I due coach cambiano molto, con cambi continui per consentire a tutti di entrare in partita. Coach Campanella ha il compito di sostituire l’infortunato Diomede e lo fa mettendo mano a tutte le sue opzioni.

Il pubblico spinge e al rientro in campo, parziale di 10-0 della Tecnoswitch con tanto di Burini e Toniato nel tabellino. Solito lavoro straordinario di Ammanato, in doppia doppia anche stasera, capace di creare vantaggi per i suoi compagni. Forse la più bella Tecnoswitch della stagione per crescità, maturità, capacità di esaltare il compagno più vicino.

Non molla Caserta che ricuce ancora con un controbreak di 7-0 mostrando un Drigo in versione “top”. C’è tanto di Toniato che di fisico trascina i suoi o di Burini che di testa guida il gruppo. Tecnoswitch che all’intervallo ci va sul +5 e che svolta la gara in avvio di terzo periodo raggiungendo rapidamente la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Ammannato 38-28 al 22′.

Gara che scivola via senza troppe pretese, con la Tecnoswitch che mette in mostra l’ottimo Arnaldo capace di esaltare i suoi nuovi tifosi con due bombe dall’angolo preziose. I biancoazzurri cominciano gli ultimi 5′ con 15 punti di vantaggio, 59-44 sempre con l’appoggio del solito capitano. Ha lottato, ha spremuto tutti e tutto, ma alla fine un pò la squadra ne risente consentendo a Caserta di rientrare in partita.

A trascinare la squadra di coach Luise è Drigo che infila otto dei nove punti con i quali la Juvecaserta rientra in partita. E’ meno tre con il numero otto casertano che fa saltare il banco a 38” dalla conclusione sul 59-56. Gli ospiti pasticciano e a chiudere la contesa ci pensa una bomba di Tommaso Gatto che di voglia chiude i giochi. Adesso mercoledì alle 21.00 squadra nuovamente in campo.

