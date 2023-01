Basket: Atleti della Juvecaserta aggrediti a Ruvo di Puglia

“Dopo gli episodi di Pagani, al termine della partita a Ruvo di Puglia i nostri atleti sono stati aggrediti da un manipolo di delinquenti al rientro negli spogliatoi e all’interno dell’area esclusa ai non autorizzati dai regolamenti. Quanto accaduto ci lascia basiti, e apre riflessioni serissime su come gli eventi sportivi diventino spesso teatro di violenze”.

È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook della Juvecaserta 2021, che denuncia un’aggressione subita, nella serata di domenica 22 giugno, dagli atleti della squadra di basket casertana di Serie B al termine del match giocato e perso in casa della capolista Ruvo (62-56).

Nel post si fa riferimento a quanto accaduto sempre a Pagani (Salerno), dove i tifosi di casa hanno dato fuoco a un bus di sostenitori della Casertana, rendendosi poi protagonisti di scontri con le forze dell’ordine.

“Quanto accaduto sarà ulteriormente approfondito al fine di attuare i doverosi atti di denuncia nei confronti di chi ha commesso tali vili azioni e su chi non ha fatto il necessario per impedirli. Fa male, molto male, dover assistere a simili scene e la società farà tutto il possibile affinché chi di dovere intervenga per i doverosi provvedimenti conseguenti. Vergogna”.

