Basket B/M, Lions Bisceglie a Lumezzane per tentare il colpaccio

Terzultima giornata di stagione regolare all’orizzonte per le protagoniste del girone B di Serie B Nazionale Old Wild West. La caccia al massimo bottino possibile è apertissima per i Lions Bisceglie, che domenica 7 aprile (palla a due ore 18) incroceranno Lumezzane nella sfida valida per il trentunesimo turno di campionato.

Il colpaccio esterno sarebbe un toccasana per la formazione allenata da Agostino Origlio, che ha vinto tre delle ultime sei partite giocate.

I NERAZZURRI

Il gruppo ha ripreso gli allenamenti martedì pomeriggio dopo le festività pasquali. Le ottime impressioni suscitate dal gran finale e dal successo sfiorato sul parquet di Faenza hanno rappresentato l’ennesima iniezione di fiducia per il team, determinato a raggiungere la migliore condizione psicofisica in vista dei playout. La squadra è partita per la lunga trasferta in Lombardia nella mattinata di sabato.

IL PREGARA DI COACH ORIGLIO

«Dovremo percorrere molti chilometri per raggiungere Lumezzane e misurarci con una squadra molto profonda nelle rotazioni, capace di esprimere un buonissimo talento individuale, sia tecnico che fisico, ben distribuito. Di certo bisognerà fare parecchia attenzione alle singole giocate. Una chiave di importanza fondamentale sarà limitare il loro potenziale offensivo: i nostri prossimi avversari girano a 84 punti segnati di media nelle ultime 5 partite e nelle 13 gare vinte sono sempre andati oltre gli 80 punti realizzati fuorché in due circostanze, con Faenza e Chieti, nelle quali hanno chiuso a 78 e 74 punti. Un’altra chiave sarà, senza dubbio, la nostra costanza nel saper leggere, in attacco, quei vantaggi che ci saremo costruiti. Per noi è un test importante: dovremo dare prova di solidità comesquadra in vista del rush finale, magari partendo dalla seconda metà di gara a Faenza in cui dove abbiamo dimostrato carattere e qualità. Elevare il nostro livello sul piano individuale e complessivo ci permetterà di avere più chance di vittoria».

GLI AVVERSARI

Lumezzane, con un bottino già acquisito di 26 punti, è virtualmente salvo, ma non può puntare a un piazzamento in griglia playoff (è a -6 dall’ottava posizione). Il collettivo guidato dal tecnico Fabio Saputo, naturalmente, vorrà chiudere l’annata con altre affermazioni. Il lettone Marcis Vitols, l’eclettico esterno Simone Vecerina e l’ala Manuel Di Meco sono i principali riferimenti in attacco mentre il giovane pivot Kevin Ndzie (9.8 punti e 9.2 rimbalzi di media) si è messo in evidenza con il passare delle gare. Ex di turno nelle fila bresciane Edoardo Maresca, con i Lions nelle stagioni 19-20 e 20-21.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Chiara Bettini di Faenza e Antonio Cieri di Ravenna. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Stefano Gerosa di Mariano Comense (segnapunti), Simona Gianquinto di Milano (cronometrista) e Mattia Polver di Milano (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

