Basket B/M: CJ Taranto, Mario Cottignoli nuovo allenatore

Il CJ Basket Taranto ha annunciato il nuovo allenatore. Mario Cottignoli guiderà la squadra rossoblu nella stagione 2023/24 nel neonato campionato di Serie B Nazionale.

Una scelta di testa e di cuore da parte della società che da sempre, nella sua storia quasi cinquantennale, premia e valorizza le espressioni cestistiche locali quando queste dimostrano di poter stare ad alti livelli.

È il caso di coach Mario Cottignoli, nato a Taranto il 22 settembre 1986, che, nonostante la sua giovane età, ha già maturato una lunghissima serie di esperienze a livello nazionale, dapprima nel basket giovanile e poi entrando a far parte di importanti staff tecnici di prime squadre tra serie B e A2.

Il tutto partendo proprio dalla sua Taranto. Mario Cottignoli è infatti uno dei migliori prodotti cestistici della Virtus Taranto, società giovanile da sempre fucina e serbatoio per il CJ Basket Taranto. Mario inizia la sua carriera da allenatore proprio con la società orange nel 2009 come capo allenatore delle squadre Under con le quali conquista due finali nazionali.

Parallelamente, nel 2014, il primo contatto con il CJ Basket Taranto dove entra nello staff tecnico facendo da trait union con le giovanili Virtus e non solo, anche match video analyst e lavoro individuale sui giocatori. Nel 2015 la prima esperienza fuori dai confini tarantini, arriva la chiamata romana, quella della Stella Azzurra Roma, una delle più importanti società a livello giovanile nazionali, conclusasi con tre titoli giovanili in quattro anni su un totale di 9 finali raggiunte e il titolo di Vice campione Euroleague U18. Nel 2018/19 l’approdo su una panchina di A2 entrando a far parte dello staff tecnico di Roseto Sharks. La stagione successiva approda a Rieti sponda NPC come assistente allenatore.

Nel 2020 il primo richiamo della terra natia e delle origini visto che torna alla Virtus Taranto dove ricopre importanti ruoli nello scacchiere delle varie rappresentative under orange ma il suo valore lo richiama ancora verso altri lidi della pallacanestro nazionale e lo scorso anno arriva un altro approdo in A2, assistente allenatore a Nardò.

“Il CJ negli anni ha sempre portato avanti dei progetti tecnici medio-lunghi, da Leale a Olive passando per Putignano, a parte qualche parentesi isolata. Per questo abbiamo pensato di ripartire con un progetto nuovo – spiega il vicepresidente Roberto Conversano – e abbiamo individuato in Mario Cottignoli la persona più adatta a costruire qualcosa di importante, nel presente e per il futuro del CJ Basket Taranto. In questi anni Mario è cresciuto tantissimo, ha conosciuto diverse realtà cestistiche nazionali, lavorato con grandi allenatori, ma soprattutto ha sempre tenuto i contatti con le sue radici, Taranto, e il mondo del basket giovanile, grazie soprattutto a quella importante cantera che è per noi la Virtus, e noi sappiamo quanto facciano la differenza in serie B la scelta e la valorizzazione degli under. Siamo sicuri che coach Cottignoli saprà dimostrare il suo valore in questa sfida che sarà per tutti noi la nuova serie B Nazionale”.

