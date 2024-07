Basket B/Int, Dinamo Brindisi: Pierluigi Miggiano nuovo team manager

La Brain Dinamo Brindisi annuncia con entusiasmo l’ingresso di Pierluigi Miggiano nel ruolo di Team Manager. Con un bagaglio di esperienze maturate in anni di attività nel mondo del basket, Pierluigi si distingue per la sua capacità di gestione e la profonda conoscenza del gioco.

Appassionato di basket da oltre 40 anni, Pierluigi ha iniziato la sua carriera da giocatore nel settore giovanile dell’A.S.S.I. Brindisi, proseguendo poi con la Azzurra Parmalat. Ha giocato a Brindisi con la Nuova Libertas e il Club Giganti, prima di trasferirsi per motivi universitari, indossando le maglie di Perugia e Parma. Dopo gli studi, è tornato a Brindisi, continuando a giocare con squadre locali come Mens Sana Mesagne e B.B.S San Vito. Nel 2008 è passato al ruolo di dirigente, iniziando come team manager nella Np 2001 Ceglie e successivamente in una società del brindisino nel 2009.

Il nuovo incarico prevede il coordinamento delle attività della squadra, dalla pianificazione degli allenamenti alla gestione delle trasferte, fungendo anche da punto di riferimento per giocatori e staff tecnico.

“Il suo arrivo è motivo di grande soddisfazione per noi”, dichiara il GM Dario Recchia. “Pierluigi è noto per la sua passione e competenza. Grazie alla sua esperienza e al suo atteggiamento positivo, sarà in grado di svolgere al meglio il delicato ruolo che gli è stato assegnato. A nome dell’intera società, lo ringraziamo per aver accettato questa sfida e gli auguriamo di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.

Pierluigi Miggiano ha commentato: “Sono felice di unirmi alla famiglia Dinamo, un club che ammiro da sempre. Ringrazio la dirigenza per la fiducia accordatami e sono convinto che, grazie all’impegno di tutti, raggiungeremo obiettivi importanti. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lo staff tecnico e societario”.

