Basket B/F, Dinamo Taranto: via nuova stagione con grandi ambizioni

L’entusiasmo è palpabile, la voglia di fare bene anche di più. Il 2 settembre, al Palamazzola si è ufficialmente aperta la nuova stagione sportiva della Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto, squadra femminile di Serie B. In occasione del primo allenamento stagionale, si è svolta la presentazione del team, un evento che ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino gli obiettivi della società, lo staff tecnico e i nuovi acquisti.

Il presidente Ciliberti ha tracciato un quadro chiaro e ambizioso per il prossimo campionato. “Confermarci e migliorare sarà fondamentale! Ci troveremo di fronte a un girone molto più competitivo rispetto allo scorso anno – ha dichiarato -. Fasano, Campobasso e Battipaglia hanno condotto un ottimo mercato, presentandosi come avversarie davvero ostiche, ma sono fiducioso nella nostra squadra”. L’obiettivo stagionale è ambizioso e motivante: “Qualificarci ai playoff e migliorare il risultato dello scorso anno, quando siamo stati eliminati al primo turno all’ultimo secondo. Quest’anno vogliamo fare meglio”.

Fondamentale per il raggiungimento di questi traguardi sarà il sostegno dei tifosi: “Speriamo di vedere quante più persone possibili sugli spalti per supportare la squadra in ogni partita”.

Tra i volti nuovi di questa stagione spicca il nuovo head coach Giulio Caricasole, allenatore tarantino classe ’73. Coach Caricasole vanta una lunga carriera da giocatore, con ben diciotto campionati. Passato all’allenamento, ha maturato esperienze significative in giro per l’Italia. Tornato a Taranto, ha avuto un’importante parentesi come capo allenatore del Cus Jonico, prima di interrompere il rapporto nel 2019. Dopo una pausa riflessiva durante gli anni del Covid, Caricasole ha accolto l’invito della Dinamo per tornare con nuove motivazioni. Sarà affiancato da due conferme di eccellenza come Mimmo Calviello e Gabriele Cardellicchio.

Sul fronte delle giocatrici, la Dinamo Taranto ha confermato gran parte del blocco della passata stagione, a partire dalla capitana Francesca Gismondi. Con lei, saranno ancora protagoniste anche Nataliya Smaliuk (MVP della scorsa stagione e corteggiata da diverse società), Marzia Varvaglione, Claudia Tagliamento , Erika Martelli, Anna Pia Molino, Giorgia Cascione, Carol Manco, Silvia Gobbi e Luna Saponaro.

Non mancano però le novità, a cominciare da acquisti mirati per rinforzare la rosa. Arriva a Taranto la bulgara Anna Maria Kolyandrova, nuova playmaker con importanti prospettive. Importante anche l’innesto di Chiara Mastrototaro, ex Ariano Irpino, e del nuovo pivot Andrea Iob, che garantirà forza e centimetri sotto canestro.

La società, sostenuta nuovamente dal main sponsor “ Società Cooperativa Nuovi Orizzonti”, guarda al futuro con entusiasmo. Lo staff tecnico si dice speranzoso di poter compiere un ulteriore salto di qualità rispetto allo scorso anno. Una novità importante riguarda la creazione di una società satellite, l’ ”ASD Eden Boys Statte”, che permetterà di sviluppare ulteriormente il settore giovanile e ampliare il bacino di talenti già da quest’anno con la partecipazione ai campionati U19 ed U17. La stagione è pronta a partire, e la Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto” si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel basket femminile tarantino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author