Basket A2/M, un Nardò incerottato all’assalto di Verona

Nel post-gara di Pesaro, coach Matteo Mecacci ha cercato di mantenere alta la fiducia nonostante la difficile situazione dell’infermeria, guardando al turno infrasettimanale di mercoledì 29 gennaio con Verona: “Per mercoledì qualcosa ci inventeremo”, ha dichiarato. La HDL Nardò Basket si prepara ad affrontare la sfida con diverse incognite: Nikolic è sicuramente indisponibile per problemi muscolari, mentre Mouaha e Giuri restano da valutare (con il secondo che sarà comunque in campo). Woodson, invece, rientrerà dopo l’infortunio al ginocchio, ma a Pesaro non è stato utilizzato.

Un Toro, quindi, incerottato e forse stanco, ma determinato a sorprendere i pronostici. Serviranno coraggio, cuore e un pizzico di fortuna per scalare una classifica che si muove solo con i punti, non con le belle prestazioni.

La sfida secondo Castellitto

Come di consueto, è l’assistant coach Gabriele Castellitto a presentare il match: “Verona è una squadra forte, ma arriva da due sconfitte e verrà a Lecce con la voglia di tornare a vincere per restare agganciata al treno playoff diretto. Rispetto all’andata, hanno cambiato la guardia americana: Copeland ha sostituito Pullen, offrendo loro opzioni diverse. Sarà una gara durissima, anche a causa delle nostre defezioni, ma confidiamo nel lavoro fatto e nella fiducia che stiamo acquisendo. Affronteremo Verona con un unico obiettivo: vincere!”.

La Tezenis Verona, ottava in classifica a quota 26 punti insieme ad Avellino e Pesaro, non sarà un avversario facile. Gli scaligeri sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Cento e Bologna, ma rimangono una squadra fisica e pericolosa, con una media di 76.9 punti realizzati e 74.3 subiti.

Il roster scaligero

Tra i protagonisti della Tezenis ci sono gli americani Jalen Cannon (ex Udine, 10.4 punti di media) e Zach Copeland, arrivato in dicembre nello scambio con Pullen. Il quintetto base vede Lorenzo Penna, tiratore preciso (44.3% da tre), gli esterni Liam Udom e Copeland, oltre ai lunghi Cannon ed Ethan Esposito (11.7 punti di media). A supporto, una panchina profonda con Palumbo, Faggian, Bartoli e l’esperto Gazzotti.

All’andata, Nardò uscì sconfitto in Veneto dopo un primo tempo disastroso (-20 all’intervallo) e una reazione tardiva. Oggi, la squadra di Mecacci ha mostrato segnali di crescita, pur senza un cambio di marcia in classifica.

Hdl Nardò Basket-Tezenis Verona si gioca domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 20:30 al Pala San Giuseppe di Lecce. Gli arbitri saranno Stefano Ursi (Livorno), Jacopo Pazzaglia (Pesaro) e Pasquale Pecorella (Trani).

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/nardo-basket-scaligera-basket-verona/259725 o presso la sede di Nardò Basket in via Volta n. 5, con possibilità di acquisto anche al botteghino. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

Un appuntamento da non perdere per i tifosi granata, chiamati a sostenere un Toro che vuole superare le difficoltà e regalare una nuova vittoria.

