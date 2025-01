Basket B2/M, Monopoli saluta Vanni Laquintana

La Manelli Basket Monopoli e Vanni Laquintana si separano ufficialmente. Il club ha ringraziato Laquintana per l’impegno dimostrato durante il suo periodo a Monopoli, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. Nel frattempo, la società prosegue con determinazione il proprio percorso di crescita, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il progetto sportivo in vista dei prossimi impegni.

