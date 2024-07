Barletta, ufficiale l’ingaggio di Turitto

BARLETTA – È Onofrio Turitto il secondo annuncio ufficiale del Barletta edizione 24/25. L’esterno barese, classe ’91, approda in biancorosso dopo l’ufficializzazione di Andrea Bottalico e apre il weekend del team di Pasquale De Candia, che nei prossimi giorni annuncerà anche Nicola Strambelli e Giuseppe Lopez per il parco attaccanti.

Turitto arriva a Barletta dopo l’esperienza a Canosa, sempre in Eccellenza, e rientra tra gli elementi con cui la dirigenza biancorossa aveva già raggiunto l’accordo nelle scorse settimane. Svelato venerdì in tarda mattinata l’arrivo del laterale d’attacco, che va ad implementare il blocco barese su cui Romano, De Vezze e Lorusso stanno costruendo l’ossatura per la nuova stagione.

Oltre agli annunci di Bottalico e Turitto e quelli imminenti di Strambelli e Lopez, restano in caldo anche i ritorni di Lavopa e Montrone e il rinnovo di Lobosco, mentre Scialpi e Benvenga rimangono congelati in attesa di eventuali sviluppi.

De Candia ha fissato in giovedì 18 luglio la data entro cui poter disporre di un numero di calciatori sufficiente per cominciare il ritiro pre-campionato, in attesa di conoscere definitivamente la categoria in cui militerà il Barletta. Ad inizio settimana si aprirà una fase cruciale per i ripescaggi, con la collocazione definitiva che verrà però comunicata soltanto nei giorni conclusivi di luglio.

