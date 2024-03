Barletta, subito testa al derby con l’Andria

BARLETTA – È un Barletta ancor più con l’amaro in bocca rispetto ad una settimana fa. Il pareggio di Gravina (foto Angelo Ruggiero) segue quello contro il Rotonda, ma l’aver sprecato due gol di vantaggio con un uomo in più certifica la grande occasione persa dai biancorossi al Vicino. Squadra di Ciullo che scivola a -5 dal primo posto utile per la salvezza diretta, occupato adesso dal Manfredonia.

Squadra già in campo lunedì pomeriggio, sessione atletica e in palestra per il Barletta in vista del derby di giovedì contro la Fidelis Andria. Colloquio in campo tra il presidente onorario Mario Dimiccoli, il direttore sportivo Marcello Pitino e lo stesso Salvatore Ciullo, con il tecnico leccese che ha glissato sul finale acceso a Gravina. La testa è già a giovedì alle 14:30 al Puttilli.

