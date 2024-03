Tragedia a Zapponeta, giovane calciatore vittima di incidente stradale. Squadra e comunità sotto shock

ZAPPONETA – Tragedia alle porte di Zapponeta (FG), il 21enne Michele Di Tommaso è rimasto vittima di un fatale incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 141, ribaltandosi alla guida della sua auto per cause ancora da accertare.

Il giovane era un calciatore del Real Zapponeta, piccola società che milita nel Girone A di Seconda Categoria, ed indossava la maglia della squadra della sua città ormai da diverse stagioni, sotto shock i suoi compagni e tutta la società che ha salutato Michele con un messaggio di cordoglio: “Riposa in pace Michele, ci mancherai“.

Sgomento nella piccola comunità adriatica ma anche nel mondo del calcio dilettantistico che in questi anni ha avuto modo di conoscere Michele Di Tommaso, tanti gli attestati di vicinanza ed affetto in memoria del 21enne. “Era il nostro numero 9 ed ora non c’è più. Per me era come un figlio oltre ad essere un giocatore sempre pronto, reattivo, educato e presente. È una grande perdita a livello soprattutto umano e poi a livello sportivo. Tutta la squadra è sconvolta” sottolinea Giovanni Capocchiano, mister nonché responsabile del Real Zapponeta.

