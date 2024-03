Matera, continua l’altalena: senza cambio di passo sfumano i playoff

(di Roberto Chito) Ci risiamo. Ancora una volta, dopo quattro risultati utili consecutivi, il Matera si inceppa. Lo stop di Palma Campania è stato davvero brutto. Oltre che per il passivo, soprattutto per la scialba prestazione offerta. La continuità di risultati non è proprio il marchio di fabbrica del Matera edizione 2023-24. Il ko con i rossoneri ha fatto scivolare la squadra di Panarelli al sesto posto, superato nuovamente dal Casarano che si trova due punti sopra i biancoazzurri.

Per guadagnarsi un posto nei playoff, ai lucani servirà molto di più da qui al termine della stagione. A cominciare da quella continuità che non c’è mai stata. Come ad inizio girone d’andata, quando dopo quattro risultati utili consecutivi, la squadra di Panarelli si ferma contro il Gallipoli, ripetendosi poi anche a Barletta. Lo stesso copione, si è ripetuto nelle ultime settimane. Proprio nel momento in cui bisogna accelerare, arriva un passo a vuoto. Ora le partite cominciano a diventare sempre meno e, guardando il calendario, il mese di aprile per i biancoazzurri sarà ricco di scontri diretti. Di fronte ci saranno le quattro squadre davanti in classifica. Prima però, bisognerà trovare riscatto con un Rotonda lanciatissimo verso una salvezza ormai a portata di mano. I biancoverdi, dopo il 3-0 sul Bitonto, vorranno fare la voce grossa anche al XXI Settembre-Franco Salerno.

Per questo, giovedì pomeriggio servirà un Matera completamente diverso rispetto a quello di Palma Campania in termini di prestazione e atteggiamento. Perché ritrovare la strada della vittoria, per la squadra di Panarelli è l’unico monito per poter continuare ad inseguire i play off. Al momento, la quinta posizione è distante solo due punti. Però, in caso di altri passi falsi, il distacco rischia di allungarsi e di vedere compromesso un obiettivo che solamente due mesi fa sembrava ampiamente alla portata. E invece, questo Matera, con un cammino troppo altalenante rischia seriamente di chiudere la propria stagione il 5 maggio.

