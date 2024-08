Barletta, sasso lanciato sul palco: sfiorato Pregliasco

Era in corso una spiegazione sui recenti andamenti del Covid, poi all’improvviso il lancio di un sasso che ha sfiorato Maurizio Pregliasco. Solo un grande spavento per il virologo, ospite della rassegna “Oscar del Libro” presso l’anfiteatro del Castello Svevo di Barletta.

L’episodio è avvenuto venerdì sera, con l’evento in pieno corso di svolgimento. Pregliasco stava dialogando con la conduttrice dell’evento, Manila Gorio, analizzando gli ultimi dati relativi al virus durante le ultime settimane estive: improvvisamente, è stato lanciato un sasso in direzione del palco, sfiorando il virologo che fortunatamente non è stato raggiunto dall’oggetto scagliato dalla platea.

Forte la denuncia dell’organizzazione dell’evento, che ha chiesto l’intervento delle istituzioni per stigmatizzare il gesto. Pregliasco ha definito assurdo il comportamento nei suoi confronti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author