Barletta, raffica di furti e rapine: avviso orale per 14enne

Un 14enne di Barletta è stato colpito da un avviso orale emanato da Roberto Pellicone, questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, a causa della sua considerazione come “pericoloso per la sicurezza pubblica”. Si sospetta che il minore abbia commesso furti, rapine e altri reati, venendo segnalato alla Procura per i minorenni di Bari. L’avviso orale è il primo adottato nella provincia in risposta alle nuove norme del decreto legge Caivano, mirando a indirizzare il giovane verso un comportamento rispettoso della legge. La violazione comporta sanzioni penali significative.

