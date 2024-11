Barletta pronto per lo Spinazzola, Cilli in panchina

BARLETTA – Dopo la vittoria sulla Polimnia, per il Barletta la concentrazione resta massima in vista della sfida di Ruvo contro la Nuova Spinazzola. Il match di domenica alle 14:30, in diretta su Antenna Sud Extra, vedrà il preparatore dei portieri Daniele Cilli in panchina per sostituire gli squalificati De Candia e De Santis.

Ancora da sciogliere alcuni dubbi di formazione, dalla scelta del portiere all’attacco. Bayo e Giambuzzi ancora fuori, a cui si aggiunge Lopez. Rientra De Gol in difesa. Emozione per Cilli, che guiderà per la prima volta la squadra della sua città. Obiettivo tre punti per continuare la marcia verso la Serie D.

