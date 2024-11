Eccellenza, Bisceglie: nuovo acquisto per Loseto, arriva Lella

Il Consiglio direttivo e l’area tecnica del Bisceglie continuano a lavorare intensamente per offrire a mister Valeriano Loseto una rosa sempre più completa in vista degli impegni nel campionato di Eccellenza pugliese. In quest’ottica, la società è lieta di annunciare l’arrivo di Mattia Lella, giovane centrocampista classe 2005, che si unisce alla squadra dopo l’esperienza al Bitonto.

Nato il 29 aprile, Lella ha mosso i primi passi calcistici nell’ASD Dimateam di Santeramo in Colle, distinguendosi non solo per le doti tecniche, ma anche per il comportamento esemplare dentro e fuori dal campo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: nel 2021 ha attirato l’interesse degli osservatori del Bari, che hanno evidenziato il suo talento e il potenziale di crescita.

Successivamente, Lella è stato acquistato dal Bitonto e, nella stagione 2023/2024, ha giocato in prestito con l’Arboris Belli, contribuendo al buon quinto posto ottenuto dal club nel Girone B dell’Eccellenza pugliese. Dopo un breve ritorno al Bitonto, è ora pronto per una nuova sfida con il Bisceglie.

Centrocampista con un’impronta offensiva e abilità nella fase di impostazione, Lella si prospetta un rinforzo prezioso per gli schemi tattici di Loseto, aggiungendo versatilità e dinamismo al centrocampo stellato.

