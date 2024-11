Lecce, Marco Giampaolo favorito dopo l’esonero di Gotti

Il Lecce e Luca Gotti si separano. Il pareggio interno con l’Empoli, partita che doveva segnare il rilancio, ha sancito la fine dell’avventura del tecnico sulla panchina giallorossa. I risultati deludenti e la crisi di gioco, culminati con la contestazione dei tifosi al termine della gara, hanno convinto la dirigenza a voltare pagina.

Ironia della sorte, Gotti è stato esonerato proprio dopo il pareggio con la squadra di D’Aversa, che nella passata stagione aveva sostituito ottenendo una brillante salvezza. In questa stagione, però, dopo 12 giornate il Lecce è fermo a 9 punti con appena 5 reti segnate. Il tecnico paga un inizio deludente, aggravato da infortuni, mancanza di risultati e difficoltà a trovare un’identità tattica chiara.

La pausa del campionato è il momento giusto per il presidente Sticchi e l’area tecnica, guidata da Corvino, per un cambiamento. Nonostante Gotti avesse un contratto biennale, la società ha deciso di dare una scossa all’ambiente. Ancora incerto il nome del successore, ma in cima alla lista dei candidati sembra esserci Marco Giampaolo.

