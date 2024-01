Barletta, Lobosco: ‘Uniti e concentrati per centrare la salvezza’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Barletta non riesce più a vincere. Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi, i quali si arrendo al gol di Faiello nel match interno contro la Paganese, nonostante il sostegno dei propri tifosi: “Stiamo attraversando un momento negativo”, ha ammesso Andrea Lobosco, difensore dei pugliesi, nel corso dello speciale LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud. Il terzino ha poi aggiunto: “A differenza delle altre gare, ieri abbiamo disputato un buon match e non meritavamo di perdere. Abbiamo subìto gol nel nostro momento migliore e non siamo riusciti a pareggiare l’incontro. Potevamo fare meglio sotto il punto di vista realizzativo ma ho visto una squadra coraggiosa. A fine partita il mister ha provato a risollevare il morale della squadra ma eravamo tutti amareggiati. Tuttavia, il pubblico ci ha sempre sostenuti e possiamo solo ringraziarlo”.

La gara con la Paganese ha rappresentato il secondo k.o. In altrettante gare per il tecnico Dino Bitetto, succeduto a Ciro Ginestra sulla panchina delle furie rosse: “Con il nuovo mister abbiamo cambiato modulo, passando al 3-5-2. In queste settimane abbiamo lavorato in maniera intensa grazie allo staff”, ha sentenziato Lobosco, il quale ha poi smentito un’ipotetica influenza delle vicissitudini societarie sul rendimento della squadra: “Siamo un gruppo unito e ciò che accade fuori dal campo non ci riguarda. Noi pensiamo ad allenarci e a dare il massimo per centrare la salvezza. Siamo padroni del nostro destino e abbiamo tutte le carte in regola per risalire la china”.

