Matera, Panarelli ambizioso: ‘Non vogliamo porci limiti’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo due sconfitte consecutive, il Matera torna a vincere. Allo Stadio Ventuno Settembre, infatti, la rete di Di Palma ha permesso ai lucani di sconfiggere di misura il Fasano: “Abbiamo meritato i tre punti”, ha dichiarato il tecnico dei biancazzurri, Luigi Panarelli, durante lo speciale LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud: “Volevamo partire con il piede giusto nel nuovo anno e siamo molto contenti. Ora vogliamo continuare così”.

Una gara decisa dal giovanissimo Di Palma, polivalente centrocampista lodato da Panarelli: “Lo avevo già notato lo scorso anno tra le file della Nocerina. Quando sono arrivato lo abbiamo impiegato nel ruolo di mezzala ma ora ha imparato a giocare anche in un centrocampo a due. Nel match contro il Fasano è stato schierato come quarto di centrocampo per ovviare alla defezione di Porro e ha giocato molto bene, come dimostra l’azione del gol. È giovane e sta crescendo ma sono contento di tutto il gruppo. La società e il direttore stanno lavorando per migliorare anche il parco under e li ringrazio”.

Il successo contro la compagine pugliese permette alla squadra dell’ex Taranto di continuare a navigare nelle zone alte della classifica: “Sono un allenatore ambizioso ma siamo partiti con obiettivi diversi rispetto ad altri club come Gelbison e Barletta. Nel corso del campionato, però, le opinioni della vigilia possono essere sovvertite e non vogliamo porci limiti. Vogliamo giocarcela con tutte e lo abbiamo fatto in gran parte degli incontri disputati finora, ad eccezione delle gare contro Martina e Paganese. Riusciamo a sopperire ad alcune lacune tecniche attraverso altre caratteristiche e continuiamo a lavorare per non commettere errori”.

Infine, Panarelli ha voluto ringraziare i tifosi biancazzurri per il costante supporto: “Il nostro pubblico ci sostiene sempre ed è il nostro dodicesimo uomo in campo. La squadra suda la maglia e i tifosi lo apprezzano, come dimostra il loro incoraggiamento nel corso delle due sconfitte precedenti”.

