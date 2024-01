Morto Franz Beckenbauer, addio a una leggenda del calcio mondiale

Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco e internazionale, è morto a 78 anni. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalla famiglia, come riporta l’emittente tedesca Ard. Mediano o libero senza eguali, il Kaiser, ovvero l’imperatore, ha scritto la storia del calcio con il Bayern Monaco e la Germania, sia in campo che nelle vesti di allenatore. Ha vinto per due volte il Pallone d’Oro. Il decesso avvenuto domenica 7 gennaio. Da diversi anni soffriva di problemi di salute.

