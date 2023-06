Barletta: Incendio in capannone della zona industriale

Nella tarda mattinata di giovedì 8 giugno, un incendio è scoppiato in un capannone situato in via Trani, nella zona industriale di Barletta. Le fiamme sarebbero partite dalla guaina del tetto durante i lavori di ristrutturazione e impermeabilizzazione dell’edificio. L’incendio, fortunatamente, non ha causato feriti né intossicati ed è stato domato in poco tempo. Una colonna di fumo nero, visibile anche da lontano, si è alzata a causa delle fiamme. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani sono intervenute sul posto.

